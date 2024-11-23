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        Haberler Bilgi Yaşam Düzenli Karpuz Tüketmenin Faydaları - Karpuz Yemek Zayıflatır Mı, Faydaları Neler? htfd

        Düzenli Karpuz Tüketmenin Faydaları - Karpuz Yemek Zayıflatır Mı, Faydaları Neler?

        Havaların ısınmasıyla birlikte hemen hemen herkesin gözünün kaydığı karpuz, göz alıcı rengi ve lezzetli yapısıyla gözleri kamaştırır. Yaz döneminin en fazla tüketilen meyvesi olan karpuz, ferah ve hafif lezzetiyle birçok kişinin dolabında yerini alır. Sıcak ve ılıman hava koşullarında yetişmesi gereken bu meyvenin kalorisi de oldukça düşüktür. Ağırlığı 1 ve 6 kg arasında değişen meyvenin besleyiciliği kadar hemen doyurma özelliği de vardır. İşte karpuzun faydaları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2024 - 14:49 Güncelleme: 23.11.2024 - 14:49
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        Düzenli Karpuz Tüketmenin Faydaları
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        Lifli yapısı ve sulu niteliğiyle öne çıkan karpuz, bir porsiyonda 60 kalori içerir. Diyet listelerinde öne çıkan bir besin olan karpuzun günlük şeker ihtiyacını da karşılaması cabasıdır. İçeriğindeki sayısız vitamin ve mineral ile özellikle yaz akşamları edilen tatlı sohbetlerde yerini alır. Düzenli karpuz tüketiminde ise birçok fayda söz konusudur. Peki karpuz yemek zayıflatır mı? Karpuz ile ilgili merak ettiğiniz tüm detayları yazının devamında bulabilirsiniz…

        KARPUZUN FAYDALARI

        Karpuzun faydaları şunlardır;

        • İçeriğindeki C vitaminleriyle günlük ihtiyaçları anında karşılar.
        • Tansiyon üzerinde kontrol edici etkisi vardır.
        • Kanser hastaları tarafından da kolayca tüketilebilir.
        • Antioksidan özelliğiyle bazı hastalıklara karşı koruyucudur.
        • Oksidatif stresi azaltma özelliği bulunur.
        • Cilt sağlığı üzerinde iyi bir etkisi vardır.
        • Sindirim sistemini düzenleme üzerinde etkilidir.
        • Hazımsızlık ve kabızlık gibi şikayetlerin önüne geçebilir.
        • Susuzluğu gidermeye destek olur.
        • Saçların daha gür, güçlü ve parlak görünmesini destekler.
        • Afrodizyak etkisi sayesinde cinsel isteksizlik sorunu yaşayanlara yardımcı olabilir.

        KARPUZUN ZARARLARI

        Karpuzun zararları her besinde olduğu gibi fazla tüketildiğinde ortaya çıkar. Çeşitli faydalarıyla öne çıkan karpuzun gaz, şişkinlik, ishal ve benzeri sindirim sorunlarına neden olduğu da bilinir. Ayrıca meyvelerin içinde doğal olarak bulunan fruktoz da karpuzla birlikte gelen risk faktörleri arasındadır. Bunun yanı sıra karpuzun şeker hastaları tarafından tamamen kontrollü olarak tüketilmesi önerilir.

        KARPUZ YEMEK CİNSELLİĞE İYİ GELİR Mİ?

        Peki karpuz yemek cinselliğe iyi gelir mi? Uzmanların büyük bir çoğunluğu, afrodizyak etkisiyle öne çıkan karpuzun cinselliğe de fayda sağladığını öne sürmüştür. Bu etkiyi yaratan besinlerin arasında karpuz da bulunur. Özellikle besin içeriğinde yer alan sitrülin, birçok cinsel sağlık ürününden daha etkili dahi olabilir. Bunun yanı sıra karpuz çekirdeğinin cinsel isteksizliğe karşı iyi geldiği de öne sürülmüştür.

        OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLAR için KARPUZ YARARLI MI?

        Bu noktada birçok kişinin aklına “Okul öncesi çocuklar için karpuz yararlı mı?” sorusu gelebilir. Sekizinci aydan sonra bebeklerde dahi rahatlıkla kullanılabilen karpuz, püre olarak kullanılabileceği gibi çekirdeksiz de sunulabilir. Meyvenin içeriğinde bulunan betakaroten ve likopen değeri, düzenli tüketimde çocuğunuzun bağışıklığını güçlendirmeye yardımcıdır. Ayrıca iştah açıcı özelliği de vardır. Bu nedenle okul öncesi çocuklara gönül rahatlığıyla verilebilir.

        KARPUZ YEMEK ZAYIFLATIR MI?

        Peki karpuz yemek zayıflatır mı? Doğrudan etkisi olmasa da kilo kontrolünde destekçi rol oynayabilir. Çünkü karpuzda su oranı fazladır, lif içeriği yüksektir ve su oranı idealdir. Ancak şeker oranı olduğu unutulmamalı ve tüketiminde kontrollü olunmalıdır. %90’dan fazla su içeriğine sahip karpuz, tatlı ihtiyacını doğal şekilde karşılayarak diyet sürecindekilerin aşırı seviyede şeker tüketmesinin önünü keser. Düşük yağ ve kolesterol seviyesi de karpuzun dengeli tüketimde iyi bir diyet öğünü olduğunu ortaya koyar.

        KARPUZ FITNESS SPORU için FAYDALI MI?

        Bu noktada aklınızda “Karpuz fitness sporu için faydalı mı?” sorusu oluşabilir. Yaz döneminin en fazla tercih edilen meyvesi olan karpuz, egzersiz yapan kişilerin de tercihidir. Kas ağrılarına iyi gelmesi de onu fitness sporu için uygun yapar. Spor sonrası yenilen bir porsiyon karpuz, kasların hızlıca toparlanmasına destek olarak gereken desteği sağlayabilir.

        KARPUZ HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?

        Karpuz hangi hastalığa iyi gelir? Bu meyvede yoğun miktarda antioksidan vardır ve bu, vücutta belirli zamanlarda biriken toksinlerden kurtulmak için ideal bir yapı sunar. Düzenli karpuz tüketiminde C vitamini takviyesiyle bağışıklığın güçlenmesi desteklenebilir. Astım, kanser, kalp hastalıkları ve benzeri etkilerinin yanı sıra bağırsakları çalıştırma konusunda da etkilidir. Cilt sağlığı bakımından da önemli etkileri olan karpuz, ölü hücreleri arındırma özelliğiyle genç görünüm sunar.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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