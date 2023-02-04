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Düzenli ve sağlıklı uyku kansere karşı vücudu güçlendiriyor

Uyku uzmanı Prof. Dr. Levent Öztürk: "Ne kadar uyku ihtiyacımız varsa bu uyku ihtiyacımızı almamız gerekiyor. Güçlü bağışıklık sistemi kanser gelişimini önlemede de son derece önemlidir" dedi

Düzenli ve sağlıklı uyku kansere karşı vücudu güçlendiriyor
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AA

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, düzenli ve sağlıklı uykunun bağışıklık sistemini geliştirerek kansere karşı güçlendirdiğini söyledi.

Uyku uzmanı Prof. Dr. Öztürk, 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nün ölümcül hastalıkların başında yer alan kanserle ilgili farkındalık oluşturmak açısından önemli bir gün olduğunu ifade etti.

Uyku sağlığının kanser riskini azaltmada önemli bir etki faktörü olduğunu belirten Öztürk, kanser hastalarının tedavi sürecinde sağlıklı uykunun da tedavinin başarılı geçmesine katkı sağladığını dile getirdi.

Güçlü bir bağışıklık sistemi için düzenli ve sağlıklı uykunun ön koşul olduğunu vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti: "Bağışıklık sistemini güçlü tutmak için uykudan fedakarlık etmemek gerekiyor. Her zaman dediğimiz gibi uykunun pazarlığı olmaz. Ne kadar uyku ihtiyacımız varsa bu uyku ihtiyacımızı almamız gerekiyor. Güçlü bağışıklık sistemi kanser gelişimini önlemede de son derece önemlidir. Bağışıklık sistemi güçlü olduğunda kanser için de en önemli koruyucu perdeyi çekmiş oluyoruz."

Öztürk, uykusuzluk sorunu yaşayanlarda bağışıklık sisteminin zayıfladığını bunun sonucunda vücudun kanserli hücreyle mücadele etmede güçlükler yaşadığına dikkati çekti.

Herkesin ihtiyacı olan uykuyu alması gerektiğini anlatan Öztürk, "Vücudumuzda doğal katil hücreler dediğimiz, kanserleşmeye meyil eden hücreleri bulup onları ortadan kaldıran hücreler bulunuyor. Uykusuzluk işte tam da bu hücrelerin aktivitelerini ve etkinliklerini azaltıyor. Dolayısıyla kansere zemin hazırlıyor" diye konuştu.

Prof. Dr. Öztürk, son yapılan araştırmaların, erken yatıp erken kalkan bireylerde mide, kolon ve pankreas gibi sindirim yolu kanserlerine yakalanma riskini düşürdüğünü ortaya koyduğunu da dile getirdi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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