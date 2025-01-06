Düzenli vitamin kullanmak zarara yol açar mı? Multivatiminler gerçekten gerekli mi yoksa bir pazarlama stratejisi mi?

Vitaminler ve mineraller, vücudumuzun sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için hayati öneme sahiptir. Bu besin ögeleri, karbonhidrat, protein ve yağ gibi makro besinleri parçalayıp enerjiye dönüştürmekten bağışıklık sistemimizi güçlendirmeye kadar birçok işlevde rol oynar. Ancak bu ihtiyaçların tamamını yiyeceklerden karşılamak her zaman mümkün olmayabilir.