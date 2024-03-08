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        Haberler Dünyadan Dwayne Johnson da güzellik sektörüne girdi

        Dwayne Johnson da güzellik sektörüne girdi

        Aksiyon filmlerinin ünlü oyuncusu Dwayne 'The Rock' Johnson, kurduğu erkek cilt bakım markasıyla Brad Pitt, Pharrell Williams, John Legend gibi meslektaşlarına rakip oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2024 - 12:30 Güncelleme: 08.03.2024 - 12:30
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        Güzellik sektörüne girdi
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        'Hızlı ve Öfkeli' serisi, 'Jumanji: Vahşi Orman' gibi yapımların güçlü karakterlerine hayat veren, 'The Rock' lakaplı Hollywood oyuncusu Dwayne Johnson da yönünü güzellik sektörüne çeviren ünlüler arasına girdi. 51 yaşındaki ABD'li yıldız, erkekler için cilt ve saç bakım ürünlerini içeren marka çıkardığını duyurdu.

        Yıllar süren geliştirme süreci ve testlerden sonra yeni ürünlerini piyasaya çıkardığını söyleyen Johnson, "Bildiğiniz gibi ben sağlıklı yaşamın, kişisel bakımın ve erkeklerin kendisine daha iyi bakmasının savunucusuyum" diyerek markasını tanıttı.

        ÜNLÜ İSİMLER GÜZELLİK SEKTÖRÜNDE

        Johnson, erkek cilt bakım sektöründe girişimci olan Hollywood yıldızları Pharrell Williams, John Legend, Brad Pitt ve Jared Leto'ya rakip oldu. Jennifer Lopez, Gwyneth Paltrow, Jessica Alba, Rihanna, Scarlett Johansson, Kim Kardashian, Kylie Jenner, Hailey Bieber, Bella Hadid ve çok daha fazla ünlü kadın da güzellik sektöründe rekabet içinde.

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        #Dwayne Johnson
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        #kozmetik
        #Brad Pit
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