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E-5'İ savaş alanına çeviren o maganda kamerada

DHA

Yollarda drift yapıp, makas atarak terör estiren magandaların ardı arkası kesilmiyor. Yaşanan onca acıya rağmen can yakmaya devam eden o magandalardan biri önceki gece İstanbul'da terör estirdi. E-5 olarak bilinen D-100 karayolunun Şirinevler mevkiinde makas atarak ilerleyen hafif ticari araç sürücüsü son makasında sağ şeritte duran bir araca çarpınca ortalık savaş alanına döndü. 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi ölürken 3 kişi ise yaralandı. Trafik magandasının dehşet saçtığı o görüntüler arkadan gelen bir aracın kamerasına yansıdı

trafik magandası son dakika

İstanbul Şirinevler'de 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi ölürken 3 kişi ise yaralandı. Makas atan bir aracın yol kenarında duran araca çarpmasıyla meydana gelen kaza görüntülendi

 

DHA'nın haberine göre, Şirinevler D-100 Karayolu'nda önceki gün meydana gelen 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Kaza, Şirinevler çıkışı Edirnekapı istikametinde 01.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, makas atan bir araç sağ şeritte duran bir araca çarptı. Yoldaki 3 aracın da karıştığı kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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Trafik magandasının korkunç kazadan önceki makas görüntüsü

YOL SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Edirnekapı istikameti trafiğe kapandı. Otomobiller yan yola yönlendirilerek trafik akışı sağlandı. Olay yerinde bulunan bazı vatandaşlar cep telefonları ile kazayı görüntülemek için adeta birbirleri ile yarıştı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

O MAGANDA KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan kazaya makas atan hafif ticari aracın neden olduğu arkadan gelen bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntüler de hafif ticari aracın makas atarak bir süre ilerlediği ve yeniden makas atmayı denerken sağ şeritte duran bir araca çarpması yer alıyor. Arkadan gelen araçların da kazaya karışması görüntülere yansıyor.

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