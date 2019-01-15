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e bordro maaş sorgulama nasıl yapılır? Soruları şu an milyonlarca vatandaş tarafından en sık araştırılan konulardan birisi oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı geçtiğimiz gün e-devlet üzerinden e-bordro sayfasını yayınladı. Buna göre; vatandaşlar e devlet sayfasına girerek maaşlarında yapılan artış oranını ve kesintileri görebilecek. Öte yandan 657'te tabi memurlar da e-bordro sisteminden faydalanabilecek.
E BORDRO MAAŞ SORGULAMA NASIL YAPILIR? OCAK 2019
E Bordro ile maaş sorgulaması yapmak isteyen vatandaşlar, aşağıda bulunan maddeleri dikkatlice okuyup işlemlerini gerçekleştirebilir.
*www.turkiye.gov.tr adresinden ana sayfanın üst kısmında yer alan "Sisteme Giriş" butonuna tıklayın.
*Açılan ekranda e-Devlet Şifresi, e-İmza, Mobil İmza, T.C. Kimlik Kartı veya İnternet Bankacılığı seçeneklerinden herhangi birini kullanarak sisteme geçiş yapabilirsiniz.
*Eğer e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapmak isterseniz ise; belirtilen alanlara T.C. Kimlik Numaranızı ve e-Devlet şifrenizi yazın. Ardından altı taraftakiler alan "Sisteme Giriş Yap" butonunu kullanın.
*Sisteme giriş yapıp e-Hizmetler kısmından veya yukarıda bulunan arama bölümünden yararlanmak istediğiniz hizmetin adını girin.
*e-Bordro yazmanızın ardından bu hizmetin adı karşınıza çıkacaktır. Sonrasında Maliye Bakanlığı e-Bordro Sorgulama hizmetine tıklayın. Açılan ekrandan görüntülemek istediğiniz bordroyu seçin.
*Maaş bordronuzu yine aynı sayfada yer alan "Yazdır" butonu yardımıyla yazdırabilirsiniz.
E BORDRO KİMLER YARARLANABİLİR?
E-bordro hizmetinden kimler yararlanabilir? Sorusunun cevabına yönelik, Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi üzerinden ödenmesi ve 657 sayılı kanuna tabi memur olmanız gerekiyor. 2006/4 sayılı Başbakanlık genelgesi kapsamında 4C veya farklı şekilde sözleşmeli olarak çalışan memurlar bu sistemden yararlanamıyor.
Özel sektörde çalışanlar e bordro'dan yaralanabilir mi? Çalıştıkları şirketlerin finans ve muhasebe birimlerinden ya da insan kaynakları departmanından talep ederek görebilirler.
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