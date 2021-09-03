e-Devlet çöktü mü? Öğretmen atama sonuçları saat 13.00 sıralarında e-Devlet üzerinden yayınlanacak. Sonuçları görmek isteyen öğretmen adayları merak içerisinde e-Devlet'e giriş yapmaya başladı. Yaşanan yoğunluk nedeniyle e-Devlet'e giriş sayfasında yoğunluk yaşanıyor. Peki, e-Devlet'e nasıl giriş yapılır? İşte merak edilen detaylar...

e-DEVLET GİRİŞ NASIL YAPILIR?

e-Devlet sistemine giriş yapmak için ilk olarak e-Devlet şifrenizin olması gerekmektedir. e-Devlet şifreniz olmadığı takdirde sisteme giriş yapamazsınız. e-Devlet şifresini PTT şubelerinden alabilirsiniz.

e-Devlet şifresi edindikten sonra sisteme T.C. Kimlik Numarası ve şifreniz le birlikte giriş yapabilisiniz ve menüde yer alan tüm kamu hizmetlerini ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz.

e-DEVLET GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

e-DEVLET ŞİFRESİ İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR

E-Devlet şifresi PTT aracılığı ile alındıktan sonra kesinlikle iptal edilememektedir. Vatandaşın T.C. Kimlik Numarası gibi (şifre değiştirme/güncelleme durumu olsa bile) ömür boyu kullanacağı bir bilgidir. Uzun süre sisteme giriş yapmaz veya giriş yapmamayı tercih etseniz bile şifreniz aktif olarak kalmaktadır, herhangi bir pasif duruma geçme veya hesabı dondurma işlemi olmamaktadır.

E-Devlet şifrenizi unutur veya kaybederseniz tekrar PTT’ye gitmenize gerek yoktur, onun yerine E-Devlet resmi internet sayfası üzerinde bulunan Şifremi Unuttum sekmesi aracılığı ile şifrenizi yenileyebilir ve tekrar sisteme giriş sağlayabilirsiniz. Şifreyi yenilemek için ise sistemde kayıtlı cep telefonunuzun tanımlı olması gerekir ve kayıtlı telefon numarasına gelen kodu eşleştirmeniz gerekmektedir. E-Devlet sistemi vatandaşa/kullanıcıya güvenlik bağlamında 3 ayda bir şifre yenileme seçeneği önerir. Şifreyi değiştirip değiştirmeme ise tercihe bağlıdır.

e-Devlet giriş ekranı ve giriş işlemi, milyonlarca vatande-DEVLET GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAIN

aş tarafından araştırılıyor. Kamu hizmetlerini internetten gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, "e-Devlet giriş" aramasını internette yapıyor. Peki e-Devlet giriş naıl yapılır? e-Devlet nasıl kullanılır? İşte detaylar.

e-DEVLET GİRİŞ NASIL YAPILIR?

e-Devlet sistemine giriş yapmak için ilk olarak e-Devlet şifrenizin olması gerekmektedir. e-Devlet şifreniz olmadığı takdirde sisteme giriş yapamazsınız. e-Devlet şifresini PTT şubelerinden alabilirsiniz.

e-Devlet şifresi edindikten sonra sisteme T.C. Kimlik Numarası ve şifreniz le birlikte giriş yapabilisiniz ve menüde yer alan tüm kamu hizmetlerini ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz.

e-DEVLET GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

e-DEVLET ŞİFRESİ İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR

E-Devlet şifresi PTT aracılığı ile alındıktan sonra kesinlikle iptal edilememektedir. Vatandaşın T.C. Kimlik Numarası gibi (şifre değiştirme/güncelleme durumu olsa bile) ömür boyu kullanacağı bir bilgidir. Uzun süre sisteme giriş yapmaz veya giriş yapmamayı tercih etseniz bile şifreniz aktif olarak kalmaktadır, herhangi bir pasif duruma geçme veya hesabı dondurma işlemi olmamaktadır.

E-Devlet şifrenizi unutur veya kaybederseniz tekrar PTT’ye gitmenize gerek yoktur, onun yerine E-Devlet resmi internet sayfası üzerinde bulunan Şifremi Unuttum sekmesi aracılığı ile şifrenizi yenileyebilir ve tekrar sisteme giriş sağlayabilirsiniz. Şifreyi yenilemek için ise sistemde kayıtlı cep telefonunuzun tanımlı olması gerekir ve kayıtlı telefon numarasına gelen kodu eşleştirmeniz gerekmektedir. E-Devlet sistemi vatandaşa/kullanıcıya güvenlik bağlamında 3 ayda bir şifre yenileme seçeneği önerir. Şifreyi değiştirip değiştirmeme ise tercihe bağlıdır.

E-Devlet şifrenizi gizlilik ve güvenliğiniz için hiç kimse ile paylaşmamanız gerekmektedir. Herhangi bir kamu kurumu sizden işlemler için e-devlet şifrenizi istemeyeceği gibi, iş başvurusu sırasında da bu bilgi sizden asla istenmez, istenemez de. Böyle bir durum veya olay ile karşılaşır iseniz sorumlu kurum ile iletişime geçerek şikâyette bulunabilir yasal yolları takip edebilirsiniz. Unutmadan, e-devlet şifresi alım işlemi PTT kanalı aracılığı ile 2 TL ücret ödenerek temin edilmektedir.

e-DEVLET NEDİR?

E-devlet kısaca, devlet hizmet ve işlemlerinin vatandaşın/kullanıcının ihtiyaçları temel ölçüt alınarak elektronik ortamda, hızlı, güvenli ve kesintisiz olarak internet portalı aracılığı ile vatandaşa/kullanıcıya istediği bilgiyi doğru bir şekilde ulaştırmayı amaçlayan bir sistemdir.

E-devlet sistemine giriş yapabilmek için T.C. Kimlik Numarası ve vatandaş/kullanıcı şifresi istenilen gerekli ve zorunlu bir bilgidir. E-devlet şifresi ise PTT acente ve şubelerinden cüzi bir ücret ödenerek temin edilebilmektedir. E-devlet sisteminden sorumlu kurum ise Türksat A.Ş. olduğu için vatandaş/kullanıcının her türlü gizlilik ve güvenlik durumu yine bu kurum aracılığı ile sağlanır.

Uluslararası internet arama tabanında Turkiye.gov.tr olan sistemin uzantı adresi, “Türkiye.gov.tr” de görüldüğü gibi Türkçe karakter kullanım ilkesi temel alınarak arayüzde görülür ve tanıtımı yapılır.