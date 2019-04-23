e-Devlet SGK hizmet dökümü sorgulama

SGK'nın başlıca görevlerinden biri de güvenlik politikalarının daha güncel, daha yeni, daha iyi olmasına yönelik çalışmalar yapmaktır. Sigortalı olarak çalışanlar SGK ile ilgili işlemlerini e-Devlet üzerinden hem güvenli hem de pratik şekilde yapabilirler.

SGK tescil ve hizmet dökümü e-Devlet üzerinden yapılan ve resmi işlerde kullanılabilen bir hizmet türüdür. SGK Tescil işlemleri ile çalışanlar sigortalılık durumları ile ilgili detaylı bilgilere erişebilirler. e-Devlet üzerinden 4A, 4B, 4C SGK tescil ve hizmet dökümü işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilirler.

Sigortalı çalışanlar böylece aktif sigortalılık durumlarını gün, ay, yıl olarak takip edebilir. Bunun için en hızlı yöntem e-Devlet SGK Tescil ve hizmet dökümü sorgulama hizmetidir.

SGK’ nın kendi resmi sitesi sgk.gov.tr üzerinden birçok farklı hizmetten yararlanabilir. Ancak e-Devlet resmi evrak olarak kullanabileceğiniz sorgulamaları yapmanıza izin verir. e-Devlet'te Sosyal Güvenlik Kurumu başlığı altında sigorta kollarına göre 4A, 4B, 4C gibi çeşitli aramalar yapılır. Hem sigortalılar hem de emekliler bu sorgulamalardan faydalanabilir.

SGK TESCİL BİLGİLERİ

e-Devlet adresi www.turkiye.gov.tr üzerinden sorgulama ile 4A, 4B ya da 4C fark etmeksizin tescil bilgilerinizi öğrenebilirsiniz. Tescil bilgilerinizde şunlar bulunur:

-Adı Soyadı

-T.C. Kimlik No

-4A Sicil No

-Durumu (Sigortası devam ediyor mu?)

-İşe Giriş Tarihi

-Uzun Vade Gün Sayısı

-4A İptal Sicilleri

e-DEVLET SGK TESCİL VE HİZMET DÖKÜMÜ SORGULAMA İŞLEMİ

SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından tüm SGK uzun vade hizmet dökümü görüntülenir. Bunun için e-Devlet Kapısı'na TC. kimlik numaranız ve şifrenizle ile giriş yapmanız gerekiyor. Şifreniz yoksa PTT'den satın alabilir unuttuysanız şifremi unuttum seçeneğinden kimlik bilgilerinizi kullanarak yeni şifre alabilirsiniz.

e-Devlet'e girdiyseniz, arama çubuğundan hızlı arama yapabilirsiniz. Bunun için arama çubuğuna SGK hizmet dökümü sorgulama yazmanız yeterli.

Açılan sayfada 4A, 4B, 4C tescil bilgileri ve banka sandığı tescil bilgileri tek sayfada karşınıza çıkar. Sicil no, işe giriş tarihi, prim gün sayısı, sigortalılık durumu ile beraber hizmet dökümü de görüntülenir. Hizmet dökümünde ödenen primlerinizi gün gün inceleyebilirsiniz. Ay ay çalışılan tarihler, işe giriş ya da çıkışlar, eksik günler, işyeri bilgileri, meslek kodu gibi bilgileriniz de görebilirsiniz.

Dilerseniz bu sayfadan barkodlu belge oluşturabilirsiniz. Sayfanın en üst sol köşesinde 'Barkodlu Belge Oluştur' sekmesine tıklayarak açılan sayfayı bilgisayarınıza indirip daha sonra yazıcıdan çıktı alabilirsiniz.

Hemen sorgulamak için tıklayın