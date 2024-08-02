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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam e-Devlet'te en çok SGK Hizmet Dökümüne bakıldı - İş-Yaşam Haberleri

        e-Devlet'te en çok SGK Hizmet Dökümüne bakıldı

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, e-Devlet Kapısı'nda en çok ziyaret edilen uygulamanın 'SGK Tescil ve Hizmet Dökümü-İşyeri Unvanı Listesi' olduğunu açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 19:15 Güncelleme: 02.08.2024 - 19:15
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        e-Devlet'te en çok SGK Hizmet Dökümüne bakıldı
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, e-Devlet’te en çok ziyaret edilen uygulamanın 467 milyon 997 bin kullanımla 'SGK Tescil ve Hizmet Dökümü-İşyeri Unvanı Lİstesi’ olduğunu açıkladı.

        Bakan Işıkhan, “Sosyal Güvenlik Kurumumuz, e-Devlet Kapısı'nda kullanılan uygulamalarda öncülük etmeye devam ediyor. ‘DijitalinYüzyılı’nda e-Devlet ile vatandaşlarımıza hızlı, güvenli ve ulaşılabilir hizmet sunmaya devam edeceğiz” dedi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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