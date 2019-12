2019 Ekim ayında yayımlanan yeni tebliğ kapsamında; e-Fatura ve e-Defter uygulamaları için belirlenen ciro sınırının 5 milyon TL’ye çekilmesi ile sisteme dâhil olacak yeni firma sayısı 100 binin üzerine çıkacak. e-defter ve e-fatura entegratörü Dijital Planet Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Vural, e-fatura hizmetinin çok ucuz yapıldığını belirterek, "Burada en çok dikkat edilmesi gereken nokta veri güvenliği. Çünkü alınacak hizmet basit bir hizmet değil, güvenebileceğiniz,işinize göre çözüm üretecek ve her zaman ulaşılabilir iletişim gerektiren bir hizmettir. Benzetme yaparsak 3 liraya et satılıyor. Bu imkansız. Ben el altından şirketlerin verilerinin satıldığını düşünüyorum. Şirketler için fatura çok önemli. Vergi mevzuatını uyum sağlanması zorunlu, 50-100 liranın hesabını yapamazsınız" dedi. Vural , Gelir İdaresi Başkanlığı'nın dijital dönüşüm sağlayan entegratör firmaları incelemesi gerektiğini ifade ederek müşterilerin ise güvenilir ve bilinen bağımsız firmaları seçmeleri gerektiğini kaydetti. Vural, yıllık 1 milyar fatura işleme hacmi ile Türkiye’nin en yüksek hacmine sahip özel entegratör şirketi Digital Planet,e-Dönüşüm ile şirketlerin verimliliklerini artırabilecekleri çözümler sunduklarını ifade etti.

YÜZDE 3 KARLI ÇIKACAKLAR

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan yeni tebliğ ile Temmuz 2020 tarihine kadar 200 binin üzerinde firmanın dijitalleşeceğini belirten Digital Planet Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Vural; “Yeni tebliğ ile birlikte firmaların, e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Defter uygulamalarına geçişleri daha da hızlanacak. e-Dönüşüm süreci aslında şirketlere farklı avantajlar da getirecek. Örneğin; e-Fatura kullanan firmalar yıllık cirolarına yüzde 3 oranında katkı sağlayabilecekler. Her bir kâğıt fatura için oluşan kargolama maliyetinin yanı sıra 10 yıl boyunca arşivleme ve gereksiz iş yükünü e-Dönüşüm’e geçerek azaltacaklar. Çünkü e-Fatura’nın maliyeti kuruşlar seviyesine iniyor. e-Dönüşüm; çevre dostu oluşu, operasyonel maliyetlerde düşüş, verimlilikte artış, regülasyonel gereksinimler, e-Devlet uygulamalarına uyum, her yerden kolay ve hızlı erişim gibi pek çok avantajı da beraberinde getiriyor. Türkiye ekonomisinin yüzde 90’ının e-Dönüşüm ile elektronik sisteme taşındığını görüyoruz. Maliyet ve zaman tasarrufu gibi pek çok konuda avantaj sağlayan e-Dönüşüm uygulamalarının kullanımı konusunda; büyük, orta ve küçük ölçekli tüm firmalar için teşvik ve bilinç oluşturma hedefiyle özellikle KOBİ’ler ve start-up’lar gibi verimlilik ihtiyacı duyan firmalara özel entegratörlük hizmeti veriyoruz. Bu kapsamda Türkiye’de gerçekleşen aylık e-Fatura hacminin yaklaşık yüzde 30’unu, e-Arşiv Fatura hacminin ise yüzde 70’ini Digital Planet olarak biz yönetiyoruz. e-Dönüşüm’ün çevreye katkısı da çok önemli… Yaklaşık olarak,50 bin adet sayfa için 1 ağaç kesiliyor. Bu bilgiye dayanarak e-Dönüşüm ürünlerinin çevreye büyük katkı sağlayan uygulamalar bütünü olduğunu söyleyebiliriz. Özetle; e-Dönüşüm entegrasyonu her açıdan Türkiye ekonomisine çok önemli katkılar sağlayacak” dedi.

KISA SÜREDE GERİ DÖNECEK

Vural; “Bu yeni tebliğ ile birlikte e-Fatura’yı gönüllü veya zorunlu olarak kullanan tüm mükelleflerin 1 Ocak 2020 itibariyle e-Arşiv Fatura kullanmaları zorunlu hale geldi. Ayrıca herhangi bir e-Belge mükellefi olmayan firmalar da 1 Ocak 2020’den itibaren günlük belirli limitlerin üzerinde kâğıt fatura kesemeyecekler. Fatura üst limitleri vatandaşa kesilen faturalar için 30 bin lira, vergi mükelleflerine yani firmalara kesilen faturalar için 5 bin lira olarak uygulanacak. Bu limitler günlük olarak uygulanacak ve aynı şahıs veya firmaya parçalı fatura da kesilemeyecek” dedi. Bugüne kadar 125 binin üzerinde firmanın e-Dönüşüm ile dijitalleştiğini belirten Digital Planet Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Vural; “Türkiye’de e-Fatura mükelleflerinin yüzde 85’i özel entegratörleri tercih ediyor. Bu süreçte karar alırken tüm sonuçları hesaplayarak hareket etmek gerekiyor. Evet, firmalar için bu süreç makul bir maliyeti de beraberinde getiriyor ancak aynı zamanda kısa sürede avantaja dönüşen bir sistem olduğunu da bilmek gerekiyor.