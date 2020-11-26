Korona virüs test sonuçları, Sağlık Bakanlığı'nın geliştirdiği ve tüm sağlık geçmişinizi, tahlil sonuçlarınızı görebildiğiniz e-Nabız sistemi üzerinden kolaylıkla sorgulanabiliyor. Peki bu akşam e-nabız çöktü mü?

E-NABIZ ÇÖKTÜ MÜ?

Sağlık Bakanlığı tarafından bütün sağlık kurum ve kuruluşlarındaki hasta bilgilerini merkezi bir sistem içinde toplamak amacıyla oluşturulan e-Nabız sistemine girmek isteyen vatandaşlar bir türlü sisteme giriş yapamadı. Son dönemde özellikle artan vaka sayısı ile birlikte yapılan test sayıları da artış gösterdi. Covid-19 sonuçlarının da yer aldığı e-Nabız sistemine akşam saatlerinde bir türlü giriş yapılamadı.

Yüzde 50'nin üzerinde artış olduğu Aydın'da korona test sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar ise sosyal medyadan Sağlık Bakanlığı'na çok sayıda mesaj iletti. e-Nabız sisteminin test sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşların oluşturduğu yoğunluktan dolayı çöktüğü düşünülüyor.

KORONA VİRÜS TEST SONUCU KAÇ GÜNDE ÇIKAR?

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan korona virüs testinin sonuçları 1 ila 3 gün içerisinde e-Nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.

Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız uygulaması ile sonuçlar görüntüleniyor.

E-NABIZ COVİD-19 TEST SONUCU NASIL SORGULANIR?

PCR ( Covid 19 ) test sonucunuzu almak için artık sağlık tesislerine gitmek zorunda değilsiniz. Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığımızın E-Nabız sisteminden alabilirsiniz.

1- Herhangi bir Arama Motoruna E Nabız yazıp aratmak.

2- Açılan Sayfada en başta yer alan e-Nabız TC Sağlık Bakanlığı yazan yere tıklamak.

3 - Açılan e-Nabız Sisteminde Covid-19 Test Sonuçlarını tıklamak.

4- Açılan sayfaya TC/Pasaport ve Barkod Numarasını girerek sonuçlara ulaşmak.

COVİD - 19 TEST SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KORONAVİRÜS TESTİ NASIL YAPILIR?

Covid-19 testi ilk etapta ağız ve burundan sürüntü çubukları yardımıyla sıvı örneklerinin alınmasıyla yapılıyor. Sıvı örnekleri laboratuvara gönderilerek test ediliyor. Burada yapılan değerlendirmede hastada belirtiler olmasına rağmen testin negatif çıkması durumunda ise gerek görülürse kan testi veya tomografi de yapılabiliyor.

E-NABIZ NEDİR? E-NABIZ SİSTEMİNE NASIL GİRİLİR?