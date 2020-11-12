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e-Nabız covid-19 testi sonucu nasıl öğrenilir, kaç günde çıkar? Covid-19 test sonucu sorgulama ekranı!

Covid 19 şüphesiyle covid testi yaptıran vatandaşlar covid 19 test sonuçlarını nasıl ve nereden öğreneceklerini merak ediyorlar. Covid 19 test sonucu öğrenmek için bir sağlık kuruluşuna gitmeden e-Nabız üzerinden vatandaşlarımız Korona virüs test sonuçlarını öğrenebiliyorlar. Peki covid-19 test sonucu kaç günde çıkıyor? İşte e-Nabız covid testi sorgulama ekranı!

e-Nabız covid-19 testi sonucu nasıl öğrenilir, kaç günde çıkar? Covid-19 test sonucu sorgulama ekranı!

Korona virüs test sonuçları, Sağlık Bakanlığı'nın geliştirdiği ve tüm sağlık geçmişinizi, tahlil sonuçlarınızı görebildiğiniz e-Nabız sistemi üzerinden kolaylıkla sorgulanabiliyor. Türkiye'de koronavirüs belirtisi olup test yaptıran vatandaşlar, Covid - 19 test raporlarını sağlık tesislerine gitmeye gerek kalmadan öğrenebiliyor. Peki e-Nabız Covid - 19 test sonucu ne zaman çıkar? e-Nabız üzerinden Covid - 19 sonucu nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

KORONA VİRÜS TEST SONUCU KAÇ GÜNDE ÇIKAR?

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan koronavirüs testinin sonuçları 1 ila 3 gün içerisinde e-Nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.

Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız uygulaması ile sonuçlar görüntüleniyor.

E-NABIZ CORONA VİRÜS TEST SONUCU NASIL SORGULANIR?

PCR ( Covid 19 ) test sonucunuzu almak için artık sağlık tesislerine gitmek zorunda değilsiniz. Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte TC KimlikNumaranızla Sağlık Bakanlığımızın E-Nabız sisteminden alabilisiniz.

1- Herhangi bir Arama Motoruna E Nabız yazıp aratmak.

2- Açılan Sayfada en başta yer alan e-Nabız TC Sağlık Bakanlığı yazan yere tıklamak.

3 - Açılan e-Nabız Sisteminde Covid-19 Test Sonuçlarını tıklamak.

4- Açılan sayfaya TC/Pasaport ve Barkod Numarasını girerek sonuçlara ulaşmak.

COVİD - 19 TEST SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

E-NABIZ NEDİR?

Sağlık kuruluşlarından toplanan sağlık verilerine vatandaşların ve sağlık profesyonellerinin internet ve mobil cihazlar üzerinden erişebilecekleri bir uygulamadır. Muayene, tetkik ve tedavilerinizin nerede yapıldığına bakılmaksızın, tüm sağlık bilgilerinizi yönetebildiğiniz, tıbbi özgeçmişinize tek bir yerden ulaşabildiğiniz bir kişisel sağlık kaydı sistemidir.

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YORUMLAR

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