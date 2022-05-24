Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Eğitim E Okul ne zaman kapanacak? 2022 MEB e-okul karne sorgulama ,VBS giriş sayfası!
ABONE OL

E Okul ne zaman kapanacak? 2022 MEB e-okul karne sorgulama ve VBS giriş sayfası!

Yaz tatiline kısa bir süre kalırken karne heyecanı yaşayan öğrenciler e- okul ne zaman kapanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. E-Okul modülünün haricinde, veliler öğrencilerin devamsızlıkları, ders programı, davranış notları, sınav tarihlerine ulaşabildiği e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (e-Okul VBS) ve e-okul karne sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz...

E Okul ne zaman kapanacak? 2022 MEB e-okul karne sorgulama ,VBS giriş sayfası!

E- okul ne zaman kapanacak sorusu son dönemde en çok araştırılan soruların başında yer alırken, e okul karne sorgulama ve VBS giriş sayfası araştırılmaya başlandı. Öğrenciler yoğunluk nedeniyle zaman zaman e- okul sistemine giriş yapamazken sayfaya erişimde güçlük yaşayabiliyor. Peki E Okul ne zaman kapanacak? İşte MEB e-okul karne sorgulama ve VBS giriş sayfası!

E OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, bakım ve onarım zamanları haricinde kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Dönem sonlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabilmekte, bu durum ise öğrenciler tarafından E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumlanmaktadır. E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek. Öğrenciler tarafından karneler için not girişinin tamamlanmasını nitelemek için kullanılan E-Okul ekranın kapanması ise artık mümkün gerçekleşmemektedir. Karne gününe kadar E Okul ekranı açık kalmaktadır.

E OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR?
Öğrenciler e okul sistemine öğrenci T.C. kimlik numarası ve okul numarası ile giriş yapabiliyor. Karne notlarını ise e okul yıl sonu notları kısmında görüntüleyebiliyorsunuz.

E OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

KARNE NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?
Karnelerin alınmasına günler kala araştırılan not ortalaması hesaplama işlemi, küçük işlemlerle kolayca gerçekleştirilebiliyor.
Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır.
Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar.
Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler.
Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İstanbul su kesintisi olan ilçeler: 6 ilçede su kesintisi! 24 Mayıs İSKİ arıza ile İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
GÜNDEM İSKİ duyurdu: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler
Dayakçı kocasını keser sapıyla dövdü
GÜNDEM Dayakçı kocasını keser sapıyla dövdü
Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
GÜNDEM MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
Son dakika: Ters yön! Kurye otomobille kafa kafaya çarpıştı
GÜNDEM Ters yön! Kurye otomobille kafa kafaya çarpıştı
Yoklama kaçağı olanlar bedelli askerlik yapabilir mi? Bakaya olanlar bedelli askerlikten faydalanabilir mi?
GÜNDEM Yoklama kaçakları bedelli askerlik yapabilir mi?
Tuzla'da iki grup arasında sopalı kavga
GÜNDEM İki grup arasında sopalı yumruklu kavga
Son dakika: Irak’tan gelen kum fırtınası Şırnak’ta hayatı olumsuz etkiledi
GÜNDEM Şırnak'ı kum fırtınası vurdu!
Avcılar’da inanılmaz olay! Kardeşini zıpkınla yaraladı
GÜNDEM Akıl almaz olay! Kardeşine zıpkınla saldırdı
MHP'li Belediye Başkanı Bilal Uludağ'ın kızı hayatını kaybetti
GÜNDEM MHP'li Belediye Başkanı'nın evlat acısı
Son dakika: 2 ay önce taşlı, şimdi de bıçaklı saldırı!
GÜNDEM 2 ay önce taşlı, şimdi de bıçaklı saldırı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.