        Haberler Bilgi Gündem E-okul ne zaman kapanıyor? 2025-2026 birinci dönem e-okul hangi gün kapanacak, son not giriş tarihi ne zaman? MEB VBS giriş ekranı

        E-okul ne zaman kapanıyor? 2025-2026 birinci dönem not ve devamsızlık sorgulama

        2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sonlarına doğru yaklaşırken e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nin ne zaman kapanacağı merak ediliyor. MEB takvimine göre 16 Ocak Cuma günü karneler dağıtılacak. Bu kapsamda karne gününden önce not ve devamsızlık bilgilerinin sisteme girilmesi gerekiyor. Peki, e- okul ne zaman kapanıyor, son not giriş tarihi ne zaman? İşte e-okul VBS girişi hakkında tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2026 - 07:17 Güncelleme: 13.01.2026 - 07:17
        1

        2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci döneminin karne gününe sayılı günler kala ” E- okul ne zaman kapanacak?” sorusu gündeme geldi. Öğrenciler ve veliler, sınav sonuçları, proje puanları ve yoklama bilgileri VBS ekranı üzerinden kolayca sorgulayabiliyor. Peki, 2026 birinci dönemi için e-okul ne zaman kapanacak, öğretmenler için son not giriş tarihi ne zaman? İşte MEB e-okul giriş ekranı ile ayrıntılar haberimizde…

        2

        E OKUL NOT GİRİŞİ NE ZAMAN KAPANIYOR?

        2025-2026 MEB eğitim-öğretim yılı takvimine göre 1. Dönem 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler karne alarak sömestr tatiline başlayacak.

        Bu kapsamda okul yönetimlerinin, e-Okul sistemini 14 Ocak 2026 Çarşamba gününe kadar açık tutması planlanıyor. Bu tarihten sonra karne basım sürecine geçileceği için, not ve devamsızlık girişlerinin tamamen kapatılması bekleniyor.

        Öğrenciler ve veliler ise sömestr tatilinde bile e-Okul Öğrenci Veli Bilgilendirme Sistemi'ne erişim sağlayabilecek.

        3

        E-OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

        E-Okul VBS sistemine "eokul.meb.gov.tr" adresinden giriş yapılıyor. Açılan ekranda "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığına tıklayarak e-Devlet'e giriş yapılmalı. T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile e-Okul sistemine giriş yapılıyor.

        E-OKUL VBS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        4

        İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Yarıyıl tatilinin ardından, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
