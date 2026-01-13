2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci döneminin karne gününe sayılı günler kala ” E- okul ne zaman kapanacak?” sorusu gündeme geldi. Öğrenciler ve veliler, sınav sonuçları, proje puanları ve yoklama bilgileri VBS ekranı üzerinden kolayca sorgulayabiliyor. Peki, 2026 birinci dönemi için e-okul ne zaman kapanacak, öğretmenler için son not giriş tarihi ne zaman? İşte MEB e-okul giriş ekranı ile ayrıntılar haberimizde…