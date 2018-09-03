LGS 4. nakil başvuru işlemleri bugün başlıyor. Nitelikli bir liseye yerleşebilmek için LGS'ye katılan öğrenciler sonuçlarını öğrendikten sonra yerleştirmeye esas nakil başvurularını gerçekleştiriyor. 4 aşamada yapılan nakil başvurularının 3'üncüsünün sonuçları bugün açıklanacak. 3. nakil başvuru sonuçlarının açıklanmasından sonra boş kalan kontenjanlara 4. nakil başvuru işlemleri başlayacak. Nakil başvuru işlemleri e-Okul sistemine giriş yapılarak gerçekleştirilecek. Peki, e-Okul giriş ile LGS 4. nakil başvuru nasıl yapılır? LGS 4. nakil başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

E-OKUL GİRİŞ LGS 4. NAKİL BAŞVURU NASIL YAPILIR?

LGS 4. nakil başvuru işlemleri 03-06 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler 4. nakil başvuru işlemlerini e-Okul giriş ile veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecek. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak

LGS 4. NAKİL BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullara yerleşen öğrencilerden okul değiştirmek isteyenlerin, yerleştirmeye esas nakil döneminde tekrar yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etme zorunluluğu bulunmayacak.

Bir ortaöğretim kurumunda kaydı olmayan veya yerleşemeyen öğrencilerin, Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Okul grubundan tercihte bulunabilmesi için yerel yerleştirme tercihi yapması zorunludur.

İlk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde Kayıt Alanından okul tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk tercihini Kayıt Alanından seçmek kaydıyla en fazla 5 okul tercihinde bulunabilecekler. Tercih yapan öğrencilerin farklı okul türü tercih etme zorunluluğu olmayacak.

Sınava katılmayan öğrencilere Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Okullar tercih ekranı açılmayacak.

Yerleştirmeye esas nakiller, “Tercih ve Yerleştirme Takviminde” belirtilen tarih ve sürelerde 4 dönemde yapılacak. Her dönemde; Merkezi Sınav Puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 5, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için de en fazla 5 okul tercihi yapılabilecek.

Öğrenciler, ayrıca istemeleri halinde yerleştirmeye esas 4’üncü nakil başvuru döneminde “Mesleki Eğitim Merkezleri”ni de tercih edebilecekler.

Yerleştirmeye esas nakil başvuruları, tercih edilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızın herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğüne başvurarak yapılabilecek.

Öğrenci velisi düzeltme veya ret işlemi için takvimde belirtilen tercih süreleri içerisinde okul müdürlüğüne başvurarak başvurunun düzeltilmesi veya iptal talebinde bulunabilecek. Tercih Başvuru Durumu “Reddedildi ” olarak görünen öğrenciler yerleştirme işlemlerine dahil edilmeyecek.

LGS NAKİL KILAVUZU 2018

LGS nakil kılavuzu MEB'in resmi internet adresi üzerinden paylaşıldı.

2018 LGS NAKİL KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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