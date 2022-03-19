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Haberler Gündem Eğitim E Okul VBS girişi nasıl yapılır? MEB E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS giriş ekranı!
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e-Okul ilk giriş nasıl yapılır? MEB E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin devamsızlık, not ve sınav bilgilerinin yer aldığı elektronik sistem e-Okul'a nasıl giriş yapılacağı araştırılıyor. 2007 yılından beri aktif olarak kullanılan e-Okul sisteminde öğrencinin eğitim hayatına dair tüm bilgiler yer alıyor. İşte, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ekranı...

E Okul VBS girişi nasıl yapılır? MEB E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS giriş ekranı!

Hem öğretmenler hem de öğrenciler tarafından kullanılan e-Okul sisteminde bir öğrencinin okuldaki başarı ve devam durumuna ilişkin her bilgiye erişilebiliyor. e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden veliler de öğrencilerin okuldaki durumu hakkında bilgi edinebiliyor.

E-OKUL SİSTEMİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR?
e-Okul'a giriş yapmak için öncelikle https://e-okul.meb.gov.tr/ adresine gitmelisiniz. Bu adreste sisteme giriş yapmak isteyen öğretmenler e-Okul Yönetimi Bilgi Sistemi Girişi sekmesini, sisteme giriş yapmak isteyen öğrenciler ve veliler ise Veli Bilgilendirme Sistemi Girişi sekmesini seçerek işlemlerine devam etmelidir.

E-OKUL'DAN NE ÖĞRENİLİR?

Yazılı Sonucu Sorgulama

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’nin (VBS) en sık kullanılan hizmetinden birisi de yazılı sonucu sorgulama sayfası. Öğretmenler sınav sonuçlarını sisteme girdikten sonra, öğrenci ve veliler de e-Okul’a giriş yaparak sonuçları istedikleri zaman öğrenebiliyorlar.

Sınav Bilgileri

e-Okul sayfasının en önemli özelliklerinden birisi de sınav bilgilerinin yer aldığı sayfa. Bu sayfa ile öğrenci ve veliler sınavda sorumlu olunan konulardan haberdar olabiliyor.

Devamsızlık Sorgulama

Okula kayıtlı olup okula gitmeyen, özürlü veya özürsüz devamsızlık yapan, geç kalan öğrencilerin e-okul sisteminden takip edildiği sayfadır.

Ders Programı

e-Okul üzerinden öğrencilerin haftalık ve dönemlik ders programları istenildiği zaman öğreniliyor. Öğrenci ya da velinin sisteme kendi bilgileri ile giriş yaptıktan sonra açılan sayfa üzerinden kolayca ders programı görüntüleniyor.

Diploma Puanı

Diploma puanı özellikle mezuniyet aşamasında olan öğrencilerin sık sık ziyaret ettiği sayfalar arasında yer alıyor. Mezun olacak ve olan öğrenciler e-okul’a giriş yaparak mezuniyet puanlarını öğrenebilirler.

Sınav Tarihleri

Öğrenciler ve velilerin sözlü veya yazılı sınavların hangi tarihte gerçekleşeceğini sorgulayabildiği sayfadır.

Davranış Notları

Davranış notu, ders yılının her döneminde öğrencilerin davranışlarını ölçütler kullanılarak öğretmenler tarafından verilen nottur.

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