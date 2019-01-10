e okul veli bilgilendirme sistemi girişi nasıl yapılır? Sorusu çığ gibi büyüyor. Milyonlarca öğrenci açıklanan yazılı ve sözlü sınav sonuçlarını, devamsızlık bilgilerini öğrenmek istiyor. Öte yandan karne gününün de yaklaşması ile birlikte takdir teşekkür hesaplamaları da başladı.

E OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

https://e-okul.meb.gov.tr/logineokul.aspx Adresi üzerinden Veli Bilgilendirme Sistemi kutucuğunda bulunan resimdeki rakamları girmeniz giriyor. Daha sonra öğrenci TC kimlik numarası ve öğrenci okul numaranızı girmeniz gerekiyor. Açılan sayfadan devamsızlık bilgilerini, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarınızı öğrenebileceksiniz.

E OKUL VBS'DEN VELİLERE DUYURU

E okul veli bilgilendirme sistemi velileri dolandırıcılar konusunda da uyarıda bulundu.

İşte e okul VBS'de velilere uyarı...

"Bazı velilerimizin telefonla aranarak randevu alındığı, e-Okul la ilgili geldikleri söyleyen kişilerin çeşitli ürünlerin pazarlamasını yaptıkları ve karşılığında senet imzalatıldığı şikayetleri gelmektedir. Benzer şekilde e-Okul’ dan geldiğini söyleyerek telefon eden ya da evinize gelerek satış yapmak isteyen kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir."

E OKUL NOT, DAVRANIŞ NOTU VE DEVAMSIZLIK BİLGİLERİ

Önceki sınıflara ait "Not,Davranış Notu ve Devamsızlık" bilgilerini, menüdeki "Öğrencinin Sınıfları" bölümününden sınıfları seçerek öğrenebilirsiniz.

E OKUL TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA İŞLEMİ

Takdir teşekkür hesaplama işleminde değişiklik yapıldı. Özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen öğrenciler, not ortalamasını karşılaması halinde belge alabilirken, not ortalaması yeterli olmasına rağmen devamsızlık koşulunu karşılamayan öğrenciler belge almaya hak kazanamayacak.

İşte, 1 Ekim tarihinde yayımlanan yönetmelik değişikliği bilgileri;

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek.

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