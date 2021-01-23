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E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi nasıl girilir? e-Okul karne notları 2021 nasıl öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığı bu dönem karnelerin e-Okul üzerinden verileceğini açıkladı. Öğretmenlerin puanlama işlemleri sona erdiğinde öğrenciler e-Okul sistemi üzerinden karne notlarını öğrenebilecekler. Milyonlarca öğrenci e-Okul karne notları sorgulama nasıl yapılır sorusunun yanıtını araştırıyor.

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi nasıl girilir? e-Okul karne notları 2021 nasıl öğrenilir?

Okullarda birinci dönem sona erdi, milyonlarca öğrenci yaklaşık bir senedir uzaktan eğitim görmeye devam ediyor. İkinci dönem okullarda yüz yüze eğitime kademeli olarak geçilecek. Bu dönem uzaktan eğitim gibi karneler de digital ortamda verilecek. Peki e-Okul karne notları nasıl sorgulanır? e-Okul VBS takdir teşekkür belgesi hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar...

E-OKUL GİRİŞ EKRANI TIKLA

E-OKUL VBS NASIL GİRİLİR?

e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak ve sağ tarafta "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekmektedir. Bu aşamada T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası ve güvenlik kodu istenmektedir. Bu bilgiler doğru girilirse ikinci aşamaya geçilir.

E-OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR?

e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak ve sağ tarafta "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekmektedir. Bu aşamada T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası ve güvenlik kodu istenmektedir. Bu bilgiler doğru girilirse ikinci aşamaya geçilir.

İkinci aşamada da öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri sorulmaktadır. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı istenmektedir. Bu bilgiler de doğru girildiği takdirde sistem açılır.

E-OKUL KARNE NOTLARI NASIL SORGULANIR?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın.

Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.

E-OKUL TAKDİR TEŞEKKÜR BELGESİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Takdir teşekkür hesaplama işleminde değişiklik yapıldı. Özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen öğrenciler, not ortalamasını karşılaması halinde belge alabilirken, not ortalaması yeterli olmasına rağmen devamsızlık koşulunu karşılamayan öğrenciler belge almaya hak kazanamayacak.

İşte, 1 Ekim tarihinde yayımlanan yönetmelik değişikliği bilgileri;

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek.

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