E-spor nedir?

E-spor Türkiye'de gelişmeye devam ediyor. Bilgisayar ve mobil cihazlarda oynanan oyunların bütünüyle hem izleyiciye hem de kullanıcıya hitap ediyor. E-spor'da kendini geliştirmek isteyen oyuncular ve ünlü oyuncuların olacağı Chapter'in tarihi ve yeri belli oldu. Peki Oyun ve Gençlik Festivali Chapter ne zaman ve nerede yapılacak?

E-SPOR NEDİR?

E-Spor online oyunlar üzerine kurulu bir spor dalıdır. Elektronik spor, dünyanın dört bir yanından kişilerin internet aracılığıyla buluşup oyun oynayabileceği ya da belli zamanlarda düzenlenen uluslararası büyük elektronik spor organizasyonları aracılığıyla dünyanın farklı yerlerinden gelen insanların buluşup, oyun oynayabilecekleri bir spor olarak tanımlanabilir. Diğer spor müsabakalarındaki gibi e-Spor müsabakalarında da kişiler veya takımlar karşı karşıya getirilir ve çeşitli yeteneklerinin konuşacağı, oyunu izlemesi ve yapması keyifli bir ortam oluşturulur. Diğer sporlardaki gibi hem fiziksel hem de zihinsel çaba ve beceri gerektirir.

E-Spor’un doğuşu aslında sandığınızdan çok daha eskilere dayanmaktadır. 70’li ve 80’li yıllarda atari salonlarının yaygınlaşmasıyla gençlerin birlikte oyun oynayıp rekabet ederek sosyalleşmesi e-Spor’un kökenini oluşturmaktadır. Kişisel bilgisayarların evlere kadar girmesi, internetin yaygınlaşması ve çeşitli rekabetçi oyunların ortaya çıkmasıyla günümüzde e-Spor hızla gelişmekte ve yayılmaktadır.

Günümüzde ulusal ve uluslararası birçok e-Spor turnuvası düzenlenmektedir. Bu turnuvalar oyunculara rekabet edecekleri profesyonel bir ortam sağlayarak elektronik spor ve sporcu kavramlarının gelişmesi ve yaygınlaşmasına büyük katkı sağlamıştır. Her geçen gün düzenlenen resmi ve özel turnuvaların sayısı ve bu turnuvalara gösterilen ilgi artmakta, buna bağlı olarak da e-Sporcuların bunu profesyonel bir meslek olarak icra etmesinin önü açılmaktadır. Artık e-Spor turnuvaları milyon dolarlara varan ödüllerle ve binlerce izleyicinin arenalarda, yüzbinlercesinin ise internet üzerinden yapılan canlı yayınlarda takip ettiği büyük etkinlikler haline dönüşmüştür. E-Spor’un farklı alanlarında faaliyet gösteren ve çeşitli firmalarla sponsorların çatısı altında toplanan yüzlerce e-Spor kulübü kurulmuş ve bu kulüpler tıpkı bir spor kulübü gibi düzenli antreman yapmakta, çeşitli lig ve turnuvalarda yarışmakta ve gerektiğinde transfer yaparak kadrolarını güçlendirmekteler. Ayrıca dünyanın çeşitli ülkelerinde e-Sporcular artık sporcu olarak sayılarak sporcu lisansı almaya başlamışlardır. Türkiye de 2014 yılı itibariyle lisans veren ülkeler arasına katılmıştır.



League of Legends

Riot Games tarafından DOTA’nın geliştiricilerinden Steve "Guinsoo" Feak’in öncülüğünde ortaya çıkan ve temel olarak DOTA’yı örnek alan bir oyundur. DOTA’dan farkı olarak oyunda "Kabiliyetler" ve "Rünler" sistemi vardır. DOTA’nın aksine LOL’de kullandığımız heroların yeteneklerine üzerimize aldığımız eşyaların katkıları eklenebiliyor. Uzun bir süredir oyunun Türkiye için ayrı bir sunucusu ve Türkiye şubesi bulunmaktadır. Ülkemizde Riot Games Türkiye tarafından gerek üniversiteler arası, gerekse Türkiye genelinde çeşitli resmi turnuvalar düzenlenmekte, bu etkinlikler ülkemizin en büyük e-Spor etkinlikleri sayılmaktadır. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de takımları bulunmaktadır.

Defence of the Ancients(DOTA) bir strateji oyunu olan Warcraft III’e üretilmiş bir mod olarak ortaya çıkmış, ilerleyen zamanlarda geliştiricilerinden Icefrog’un oyun firması Valve ile anlaşmasıyla birlikte DOTA 2 adında Warcraft III’den bağımsız, ayrı bir oyun olarak yayınlanmıştır.

Oyun beşer kişiden oluşan iki takımın karşılaşması şeklinde gerçekleşir. Oyunun başlangıcında her oyuncu birer kahraman(hero) seçer. Sonra oyuncular bu kahramanlarıyla diğer kahramanlar ve otomatik olarak yaratılan bilgisayar kontrollü canavarlarla savaşır. Oyunda diğer kahramanları ve canavarları öldürerek para ve yetenek puanı kazanıp hem seviye atlayıp özelliklerinizi geliştirebilir hem de paranızı kullanarak kahramanınıza eşyalar alabilirsiniz. Oyunun esas amacı her takımın kendi köşesindeki ana binasını koruyup karşı takımın köşesindeki ana binayı yıkmaktır. Bunu ilk yapan takım kazanır. Ülkemizde çeşitli kurumlar tarafından amatör/profesyonel turnuvalar düzenlenmektedir.

StarCraft II nasıl oynanır?

Dünyaca ünlü olan ve birçok ülkeden oyuncusu bulunan keyifli bir oyundur. Gerçek zamanlı bir strateji oyunu olan ve uzayda üç ırk arasında gerçekleşen savaşı konu almaktadır.

Terran, Protoss ve Zerg isimli üç ırkın bulunduğu uzayda, kıyasıya yaşanan savaşın hikâyesini sunan harika bir oyundur. StarCraft 2 nasıl oynanır konusunun detayına inmeden önce çevrimiçi oynanabildiğine değinmekte fayda vardır. Oyunda bir birimi yok edebilmek için muhakkak anti birime sahip olunması gerekmektedir. Başarıyı yakalayabilmek için ise, hızlı olmak şarttır. Gerçek zamanlı bir strateji oyunu olan oyunda; askerler ve gemi ünitelerin üretildiği binalar oluşturuluyor. Ve daha sonra bu ünitelerle savunma ve saldırı gerçekleştiriliyor. Bunları yapabilmek için, kaynaklara ihtiyaç vardır ve bu kaynaklar da haritadan toplanmaktadır. Sahip olunan kaynaklar oyunun zorluk seviyesine göre sınırlandırılmaktadır. Oyun içinde ilerleyebildikçe, genel oynayış tarzı belirlenebilmekte ve seçimler yapılabilmektedir.

Arkadaş veya dünyanın öteki ucundaki oyuncularla da oynanabilmektedir fakat öncelikle, oyunun kendisinin bitmesi gerekmektedir. Tüm oyun severlerin severek oynadığı bir oyun olmakla birlikte, strateji alanında oldukça başarılıdır.

COUNTER STRIKE: GLOBAL OFFENSIVE nasıl oynanır?

Tam açılımı Counter Strike Global Offensive (CS Küresel saldırı) olan Counter Strıke serisinin en çok satan ürünüdür. Oyunun Geliştiricileri, Valve ve Hidden Path Entertainment'dir.Oyun Ağustos 2012 de piyasaya sürülmüştür. Arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz ben dahil dünya çapında birçok kişinin beğendiği bir oyundur. Her sene dünya çapında Takımlar arası Türkiye Takım’ınında birinci olduğu izlemesi zevkli turnuvaları vardır.Şu sıralar büyük ama henüz gelmeyen betaları olan bir güncellemeyle gündemdedir .

Oyunda yetenek grupları vardır.İlk başladığınızda sizin bir yetenek grubunuz olmaz bunun için 10 tane rekabetçi maç oynamanız gerekmektedir gerekmektedir.Bu rekabetçi maçları oynadıktan sonra sizi yetenek grubunuza yerleştirir.Yetenek grubunuza yerleştikten sonra oynadığınız rekabetçi maçlara yetenek grubunuza göre insanlar gelir ve onlarla oynarsınız.Oyun ilk zamanlarda hemen ölmeniz gibi sebeplerden zor gelebilir ama oynamaya alıştıktan sonra sizde oyundan çoğu insan gibi zevk alabilirsiniz.Ben oyuna arkadaşlarım önerdiği için başladım.İnanın arkadaşlarınızla oynamak çok zevkli bir olay.

Oyun oynaması zevki ama işi abartıp bağımlı olmayın sakın.Bu oyun hakkında çok fazla video ve yayın yapılmaktadır bu videolar ve yayınları izleyerek bu oyun hakkında daha iyi fikir sahibi olabilirsiniz.

CS GO Nasıl Yüklenir?

Counter Strike Global Offensive oyunu bir Valve ürünü olduğu için piyasada parayla satılmaktadır ben steam üzerinden indirmenizi tavsiye ederim. Oyunun normal fiyatı 25 tl ancak sınırlı süreliğini indirimler gelebiliyor.

CS GO İçin Sistem Gereksinimleri Nelerdir?

Windows:

• İşletim Sistemi: Windows® 7/Vista/XP

• İşlemci: Intel® Core™ 2 Duo E6600 or AMD Phenom™ X3 8750 processor veya daha iyisi

• Bellek: 2 GB RAM

• Ekran Kartı: Video kartı 256 MB veya daha fazla olmalı ve Pixel desteği ile DirectX 9 uyumlu olmalıdır.

• DirectX: Sürüm 9.0c

• Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

Mac OS X:

• İşletim Sistemi: MacOS X 10.6.6 veya daha yükseği

• İşlemci: Intel Core Duo Processor (2GHz veya daha iyisi)

• Bellek: 2 GB RAM

• Ekran Kartı: ATI Radeon HD 2400 veya daha iyisi / NVidia 8600M veya daha iyisi

• Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

SteamOS + Linux:

• İşletim Sistemi: Ubuntu 12.04

• İşlemci: 64-bit Dual core from Intel yada AMD at 2.8 GHz

• Bellek: 4 GB RAM

• Ekran Kartı: nVidia GeForce 8600/9600GT, ATI/AMD Radeon HD2600/3600 (Graphic Drivers: nVidia 310, AMD 12.11),OpenGL 2.1

• Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

• Ses Kartı: OpenAL Uyumlu Ses Kartı

PUBG nedir?

PUBG genel hatlarıyla anlatılacak olursa, oyun gerçekten kullanıcıları için mükemmel şekilde tasarlanmış ve çok eğlenceli bir oyun. Takım olarak veya solo şekilde oynanabilen PUBG, FPS oyun kategorisindedir. Oyunda bir uçağın içinde toplanmış olan oyuncular belirledikleri noktalara paraşütle atlayarak adadaki imkanlarla görevleri yapmaktadırlar. Bir oyuna yaklaşık olarak 100 kişi dahil olmaktadır.

Son yıllarda özellikle gençler olmak üzere her yaştan insan online bilgisayar oyunlarını aktif şekilde oynamaktadır. Genel olarak ‘’Knight Online’’ ile başlayan online oyun çılgınlığı ‘’Metin2, World of Warcraft, Dota, Counter Strike, League of Legends’’ gibi bir çok online oyun ile kullanıcı kitlelerini çok üst seviyelere taşıyarak ülkeler arası takımlarla büyük turnuvaların oluşturulmasına vesile olmuştur. Son olarak ortaya çıkan ve herkesin büyük beğenisini toplamayı başaran oyun PUBG olmuştur. Bu oyun Steam platformundan ücreti karşılığında satın alınabilmektedir. Steam, birçok bilgisayar oyununun orijinal versiyonlarının satın alınabildiği çok büyük bir oyuncu platformudur. PUBG de kullanıcı kitlesinin artmasıyla birlikte Steam üzerinde yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başaran oyunlar arasına girmiştir.

PUBG nasıl oynanır?

Oyunun başlangıç menüsüne girildiğinde önce cinsiyet belirlenir. Sağ bölümden kendinize birkaç adet başlangıç seviyesinde kıyafetler alabilir ve üzerinize giyebilirsiniz.

Oyun içerisinde puan topladıkça sandıklar kazanacaksınız ve bu sandıklar içerisinden kıyafet saç tip değişiklikleri v.b şeylere sahip olabileceksiniz.

İşlemleri tamamladığınızda sol üstten oyunu başlatın. İlk doğuşta bir bekleme süresi olacak ve oyundaki herkes etrafınızda belirecek. Bekleme süresinin tamamlanmasının ardından gördüğünüz tüm oyuncular bir uçağın içerisinde olacaklar. Bu uçak bir adanın başlangıç noktasından bitiş noktasına kadar ilerliyor olacaktır.

Her oyuncu haritada kendine göre belirlemiş olduğu bir noktaya paraşüt yardımıyla iniş yapmalıdır.

İniş yapıldıktan sonra her oyuncu özgür olacaktır. Bu oyundaki genel amaç olabildiğince en iyi şekilde silah, zırh kask gibi donanımlara sahip olarak rakipleri öldürmek ve haritada yaşayan tek kişi olabilmek. Adaya indikten sonra çevrenizde gördüğünüz evlere sırayla girerek silah, zırh, kask, can, kıyafet, silah eklentileri, mermi gibi hem koruyucu hem de rakiplerinizi öldürmeye yarayacak ekipmanlar toplamalısınız ve toplama işlemini mümkün olduğunca rakiplerinizden önce yapmalısınız. Bu arada dikkat edilmesi gereken nokta her an rakiplerinizden bir veya birçoğuyla karşılaşabilme ihtimalinizdir. O yüzden evlere girerken ve çıkarken ölmemek için sürekli tetikte olmalısınız.

Rakip öldürmek haricinde ada içerisinde hareketinizi kısıtlayacak gaz etkeni de bulunmaktadır. Adaya indikten belli bir süre sonra ada etrafını bir gaz dumanı sarıyor ve buna yakalandığınızda canınız azalıyor. Rakiplerin birbirini daha kolay bulabilmesi için gazlı bölge ada içerisinde geçen süreyle birlikte artmaya başlıyor ve hareket alanı daralıyor. Bu da alan küçüldükçe rakiplerin birbiriyle karşılaşma ihtimalini arttırıyor. Harita üzerinde bir noktadan başka bir noktaya yapılacak ulaşım sadece yürüme ve koşma ile olmuyor. Adada hareket için oyun içerisinde araba, motorsiklet, tekne gibi ulaşım kolaylıkları bulunuyor.

Genel olarak oyunu oynarken hem çabuk hem dikkatli olmalı, aynı zamanda ölmekten kaçınmalı ve öldürmeyi başarabilmelisiniz. Oyunda hedefiniz her zaman daha fazla rakip öldürerek oyunu olabildiğince en yüksek sırada bitirmeye çalışmak olmalıdır. Yüksek seviyede bitirdiğiniz her oyun size ona göre altın denilen oyun parası kazandırmaktadır. Oyun parası ile oyun içerisinde satılan kutuları alıyorsunuz. İster kutuları açarak içinden çıkan kıyafet, bere, eldiven, mont, gömlek gibi birçok oyuncuyu geliştirmek ve değiştirmek için envanterleri kullanabilirsiniz. İsterseniz de oyun parası ile satın aldığınız kutuları hiç açmadan Steam’de gerçek para üzerinden satışa çıkarabilirsiniz.

Bluehole tarafından 2017 yılında hizmete sunulan bu oyunun popülerliği gün geçtikçe artmaya devam etmektedir. 25 Eylül 2017 itibarıyla PUBG Steam’de 1.5 milyon eşzamanlı kullanıcı sayısını geçmiştir. Son zamanlarda yalnızca PC platformunda 10 milyondan fazla satmayı başarmışlardır. Oyunun Steam’da şu anki değeri 70 TL'dir.

PUBG Silah Kılavuzu