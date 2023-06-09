Pandemi sürecinden bu yana e-ticaret kademeli olarak büyümesini sürdürüyor. Teknolojinin gelişimi, e-ticarete güvenin artması, hayatın hızlanışı ile dükkana gitmek yerine tüketici de daha ağırlıklı olarak internet üzerinden alışverişi tercih etme konusunda ciddi bir adım attı.

"MÜŞTERİ SAYISI 12 MİLYONA VARDI"

Gerçekleştirilen toplantıda basın mensuplarıyla buluşan Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin e-ticaretin büyüme hızının aynı zamanda yeni üreticiler ve yatırımcılar da kazandırdığını vurgulayarak, "Toplam satış hacmimiz yılın ilk çeyreğinde 2022’nin aynı dönemine göre %78 artarak 14,8 milyar TL’ye ulaştı. Platform üzerinden verilen toplam sipariş adedi, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla %61 artarak 24,1 milyona yükseldi. Bununla birlikte yılın ilk çeyreğindeki müşteri sayısı 11,9 milyon olurken müşteri başına düşen sipariş sıklığı %52 artışla 4,9’dan 7,5’e çıktı. Müşterilerine hızlı ve güvenli yeni nesil ödeme ve vadelendirme çözümleri sunan Hepsipay ise 1. çeyrek sonu itibarıyla 11,8 milyon kullanıcıya ulaştı" ifadelerini kullandı.

"6 TELEFONUN 1'İ PLATFORM ÜZERİNDEN SATILIYOR"

Türkiye'nin tüketici elektroniğinde lider e-ticaret platformu olduklarına dikkat çeken Nilhan Onal Gökçetin, "Satışların çok büyük bir bölümü elektronik cihaz olarak devam ediyor. Satışı gerçekleştirilen her 6 telefonun 1 tanesi bizim platformumuz üzerinden satılıyor. Bu alandaki taksit yapma yasağından dolayı kredili satışlar da çok ciddi ölçüde artış gösteriyor. Buna da çözüm olabilecek Hepsipay uygulamamız ile hem bizim platformumuzda hem de diğer platformlarda alışveriş için anında kredi imkânı sunan bir çözüm de ortaya koyuyoruz. Geliştirdiğimiz teknolojileri kendimiz kullanmakla kalmıyoruz. Bu teknolojileri ülkemizin perakendecilerine de sunuyoruz. HepsiJET ile e-ticaret lojistik işinde farklı markalara hizmet sunuyoruz. Alım gücünü destekleyen çözümler sunan ve ayrıca ödeme geçisi olan Hepsipay’i de bu sene itibarıyla ülkemizin perakendecileri ile paylaşıyoruz" şeklinde konuştu.

"DÜNYADA YOLU BİZDEN GEÇMİŞ 17 BİN MÜHENDİS VAR"

Platformun yalnızca e-ticaretten ibaret olmadığının vurgusunu yapan Gökçetin, "3200 çalışanımız var. 1000 mühendisimizle de Ar-Ge çalışamları da yürütüyoruz. Bu sayede yeni teknolojileri hayata geçirecek özel patentler de alıyoruz. Örneğin fiyatlandırmadan Hepsijet taşımacılık uygulamamıza kadar birçok yerde yapay zeka kullanımı yapıyoruz. Böylece teknoloji şirketi olmanın avantajını da kullanıyoruz. Biz bir üretim merkezi haline de geldik. Sirkülasyon düşünüldüğünde dünyada yolu bizden geçmiş 16-17 bin mühendis var" açıklamasını yaptı.

"RAKİPLERİMİZİN KARGOLARINI DA TAŞIYORUZ"

Kargo şirketlerinin kendilerine ait olmasından dolayı çok ciddi bir avantaja sahip olduklarını vurgulayan Nihan Gökçetin, "Dünyada e-ticaretin şampiyonlarına baktığımız zaman görüyoruz ki kargo işini hep kendileri yapmak zorunda kalmışlar. Kargo maliyeti e-ticaretin yüzde 35'ine denk geliyor. Bu da çok ciddi bir oran. Biz bunu aşağı indirerek iş ortaklarımıza da ciddi fayda sağlıyoruz. Özellikle XL ağında tek olmanın avantajıyla rakiplerimizin de kargolarını biz taşıyoruz" dedi.

Müşterilerine satın aldıkları ürünleri sağ salim ve en kısa zamanda ulaştırmanın en temel görevleri olduğunu ifade eden HepsiJET Genel Müdürü Atilla Alver ise şunları söyledi: “Teslimatlarda kargo firmaları ile yaşadığımız bazı süreçleri geliştirmenin ve iyileştirmenin gerekli olduğunu gözlemleyerek kendi kargo taşımacılığı hizmetimizi devreye aldık. 2017 yılında HepsiJET’i kurduk. HepsiJET’in Hepsiburada dışında hizmet verdiği şirket sayısı 1400’ü geçti" şeklinde konuştu.

"İŞİN TEMELİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VAR"

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye’de e-ticaret sektörünün ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınladıklarını söyleyen Hepsiburada CEO’su sürdürülebilirliği ve sosyal sorumluluğu iş kültürlerinin temel değerleri olarak gördüklerini belirtti. Paydaşları için değer yaratma ve toplumsal gelişime katkı sağlama konusunda kararlı olduklarını belirten Nilhan Onal Gökçetekin, 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin ardından yaptıkları çalışmaları da bu bakış açısıyla hayata geçirdiklerini belirtti. 2 yıl boyunca bölgeyi destekleme sözü verdiklerini hatırlatan Nilhan Onal bölgede 10 bin esnaf, 5 bin kadın girişimci ve 10 milyar TL satış hacmi oluşturmaya yönelik çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini ve yakında ilk e-ticaret ihtisas merkezinin faaliyete geçeceğini açıkladı.