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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama e-ticarette anneler günü hareketliliği - Teknoloji Haberleri

        e-ticarette anneler günü hareketliliği

        Yaklaşan Anneler Günü ile beraber, e-ticarette Anneler Günü hediye alışverişi hareketlendi. Hepsiburada, binlerce hediyeyi Anneler Günü'nde teslim edeceğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2024 - 13:04 Güncelleme: 03.05.2024 - 13:04
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        e-ticarette anneler günü hareketliliği
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        Hepsiburada, Anneler Günü’ne özel “randevulu teslimat” servisiyle bu özel günde annelerine hediyelerini bizzat veremeyen ve onlardan uzakta olmasına rağmen hediyesiyle annesini mutlu etmek isteyenlere yeni bir hizmet sunuyor. Anneler Günü hediyesini Hepsiburada’dan satın alanlar, 11 veya 12 Mayıs teslimat seçeneğini işaretleyerek işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

        Platform üzerinden verdikleri hediye siparişlerinde annelerinin adresini girerek 11 ya da 12 Mayıs tarihleri için randevulu teslimat oluşturulmasına imkan veren servisle binlerce hediye İstanbul, Kocaeli, Ankara, İzmir illerinde anneler günü haftasonu tercih edilen günde annelere kapılarında teslim edecek.

        Böylece kullanıcıların siparişleri, diledikleri adrese, siparişin verildiği gün farketmeksizin hafta sonuna denk gelen 11 Mayıs Cumartesi ya da 12 Mayıs Pazar günü teslim edilecek.

        SON DAKİKACILAR İÇİN 'YARIN KAPIDA'

        Ayrıca, anneler günü hediyesini son dakikaya bırakanlar için de 8-11 Mayıs tarihleri arasında “yarın kapında” hizmetiyle de modadan kozmetiğe, elektronik ve kişisel bakımdan ev dekorasyonuna kadar binlerce ürün ertesi gün annelere teslim edilebilecek.

        ÖNE ÇIKAN KATEGORİLER TEKNOLOJİ, KOZMETİK

        Hepsiburada verilerine göre, Anneler Günü’nün yaklaşmasıyla beraber annelerine hediye almak isteyenler bu sene teknoloji ürünlerine yöneldi. Bu sene anneler günü alışverişleri ve hediye alternatifleriyle ilgili platform üzerinde gerçekleştirilen aramalarda alışılmış kozmetik, küçük ev aletleri ve moda ürünlerinin dışında elektronik ve teknoloji ürünlerine ilgi arttı. Akıllı cep telefonu, akıllı saat ve tabletlere olan ilgi geçen senenin aynı dönemine göre arttı.

        EN ÇOK TABLET HEDİYE ALINIYOR

        Özellikle yeni nesil anneler için en çok aratılan ve satışları en çok artan hediye tablet oldu. Tablet satışları geçen senenin aynı dönemine göre %100 arttı. Bununla beraber moda, kozmetik kategorilerinde de parfüm, makyaj malzemesi, çanta ve ayakkabılara ilgi de sürüyor.

        BU YILKİ SÜRPRİZ ÇEYREK ALTIN

        Bu sene Anneler Günü hediye aramalarının diğer öne çıkanı ise “çeyrek altın” oldu. Annesine, yatırım amaçlı hediye almak isteyenler Hepsiburada platformu üzerinden en çok çeyrek altın araması yaptı. “Çeyrek altın” aramaları anneler günü alışverişi döneminde geçen senenin aynı dönemine göre %45 oranında artış gösterdi.

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