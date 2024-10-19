e-YDS Farsça/İngilizce sınavı kaçta başlıyor? İşte sınav bilgileri!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 19 Ekim Cumartesi günü düzenlenecek Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nı (e-YDS/11) duyurdu. Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da bulunan 46 e-Sınav merkezinde yapılacak olan sınavda, İngilizce ve Farsça dillerinde toplam 5 bin 156 aday ter dökecek. Bu kapsamda, sınavın başlangıç ve bitiş saatleri sorgulanıyor. İşte e-YDS/11 hakkında detaylı bilgiler...
Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce) gündemdeki yerini aldı. Bugün gerçekleştirilecek sınav kapsamında sınav süresine ilişkin bilgiler araştırılıyor. Peki, Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS Farsça/İngilizce sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte sınava dair ayrıntılar...
E-YDS/11 FARSÇA/İNGİLİZCE SINAVI NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi ile Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce) tarihi belli oldu. Takvime göre e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce, 19 Ekim 2024 tarihinde düzenlenecek.
E-YDS/11 FARSÇA/İNGİLİZCE SINAVI KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?
Bugün saat 13.45'te başlayacak sınav saat 16.45'te sona erecek. Sınavda adaylara, 80 soru için 180 dakika süre verilecek, ek süre verilmesi uygun görülen adaylar 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek.