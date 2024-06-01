E-YDS/8 Arapça-Rusça sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM tarafından e-YDS/8 sınavı bu hafta sonu gerçekleşiyor. Sınavlara 5 bin 236 adayın katılacağını belirten ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, "e-YDS, cumartesi günü 13.45'te başlayacak. 80 soru için adaylara 180 dakika cevaplama süresi verilecek." bilgisini paylaştı. Peki E-YDS/8- Elektronik yabancı dil sınavı Arapça-Rusça sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
E- YDS Almanca- Rusça sınavı bu hafta sonu yapılıyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınavlara ilişkin yaptığı açıklamada, e-YDS'nin Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki e-sınav binalarında, YDUS'un ise Ankara'daki 5 sınav binasında gerçekleştirileceğini belirtti.
E-YDS 2024/8 ARAPÇA RUSÇA SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
e-YDS 2024/8 Arapça/Rusça sınav sonuçları, sınavın olduğu aynı gün yani 1 Haziran 2024 tarihinde ÖSYM'nin web sitesinden ilan edilecek.
E YDS SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ
Adaylara sonuç belgesi gönderilmez. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilirler. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.