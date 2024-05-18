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        Haberler Kısayol Eğitim e-YÖKDİL 2024/3 İngilizce-Fen Bilimleri sınav sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak? ÖSYM sonuç sorgulama ekranı

        e-YÖKDİL 2024/3 İngilizce-Fen Bilimleri sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

        e-YÖKDİL 2024/3 İngilizce-Fen Bilimleri sınavı 18 Mayıs Cumartesi yapıldı. Emniyet görevlileri dahil 208 kişinin görev alacağı sınava 4 bin 989 aday katıldı. Peki, e-YÖKDİL 2024/3 İngilizce-Fen Bilimleri sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2024 - 09:40 Güncelleme: 19.05.2024 - 11:37
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        1

        e-YÖKDİL 2024/3 İngilizce-Fen Bilimleri sınavı 18 Mayıs günü yapıldı. Binlerce öğrencinin katılacağı sınav tamamlandı. Peki, e-YÖKDİL 2024/3 İngilizce-Fen Bilimleri sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

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        E-YÖKDİL 2024/3 İNGİLİZCE FEN BİLİMLERİ SINAVI NE ZAMAN YAPILDI?

        Sınav 18 Mayıs Cumartesi yani bugün Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da düzenlendi. 46 salonda saat 13.45'te başlayan sınavda adaylara 80 soru için 180 dakika verildi.

        3

        E-YÖKDİL 2024/3 İNGİLİZCE FEN BİLİMLERİ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Sınav sonuçları, sınavın olduğu aynı gün yani 18 Mayıs 2024 tarihinde ÖSYM'nin web sitesinden ilan edildi.

        4

        E-YÖKDİL 2024/3 İNGİLİZCE FEN BİLİMLERİ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

        e-YÖKDİL 2024/3 İngilizce-Fen Bilimleri sınav sonuç sorgulamasını aşağıdaki linkten yapabilirsiniz.

        E-YÖKDİL 2024/3 İNGİLİZCE FEN BİLİMLERİ SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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