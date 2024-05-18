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        Haberler Kısayol TR-YÖS/1 sınavı ne zaman, saat kaçta? TR-YÖS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        TR-YÖS/1 sınavı ne zaman, saat kaçta? TR-YÖS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2024 TR-YÖS/1) sınavı ÖSYM tarafından yapılacak. Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça olarak yapılacak sınavda adaylara, Sayısal Yetenek Testi'nden 40, Temel Matematik Testi'nden 40 olmak üzere 80 soru sorulacak. Peki TR-YÖS/1 sınavı ne zaman, saat kaçta? TR-YÖS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2024 - 09:21 Güncelleme: 18.05.2024 - 09:21
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        TR-YÖS/1 sınavı bugün gerçekleşiyor. ÖSYM sınav takvimine göre TR-YÖS sınav tarihi, sonuç bilgisi ve detaylar…

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        TR-YÖS/1 SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Sınav saat 11.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 100 dakika olacak. Adaylar, saat 11.00'den sonra sınav binalarına alınmayacak.

        TR-YÖS/1 SINAVI SORU DAĞILIMI

        Yurt içinde 17 ilde, yurt dışında Lefkoşa dahil 33 ülke olmak üzere 60 sınav merkezinde uygulanacak sınava 23 bin 999 aday katılacak.

        Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça olarak yapılacak sınavda adaylara, Sayısal Yetenek Testi'nden 40, Temel Matematik Testi'nden 40 olmak üzere 80 soru sorulacak.

        Yurt içi ve yurt dışında emniyet görevlisi dahil sınav için 3 bin 793 kişi görev yapacak.

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        TR YÖS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Sınav sonucu 14 Haziran'da açıklanacak ve bu tarihten itibaren 2 yıl geçerli olacak

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