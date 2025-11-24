EA Challenger Cup Qualification İstanbul’da gerçekleştirilecek

Türkiye Sutopu Federasyonu, European Aquatics tarafından düzenlenen 2025/26 Challenger Cup Men Qualification Round 1 – Grup C müsabakalarının 28–30 Kasım 2025 tarihlerinde ENKA Spor Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

European Aquatics tarafından açıklanan resmi bilgilere göre, 2025/26 sezonu Challenger Cup eleme aşamasında kulüpler, coğrafi konumları ve Avrupa sıralamasındaki yerlerine göre gruplara yerleştirilmiştir. Bu aşamada kura çekimi yapılmamıştır.

Bu etapta organizasyon ev sahipliği, Sliema ASC (Malta), AVK Branik Maribor (Slovenya), Enka Spor Kulübü (Türkiye) ve Royal Dauphins Mouscronnois (Belçika) tarafından üstlenilmektedir. İstanbul’daki Grup C karşılaşmalarında ise Türkiye’yi ENKA ve Heybeliada (HSSK), Birleşik Krallık’ı ise Welsh Wanderers temsil edecektir.

Üç gün sürecek turnuvada takımlar, Avrupa arenasına uzanan yolculuk için kritik mücadelelere çıkacak. Bu prestijli organizasyon, Türk sutoposunun uluslararası görünürlüğünü artırmanın yanı sıra, sporseverlere dinamizmi yüksek, mücadele gücü yüksek maçlar izleme fırsatı sunacak.

MAÇ PROGRAMI

28 Kasım 2025 – 12:00

ENKA - HSSK