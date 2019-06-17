EBA yani Eğitim Bilişim Ağı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ( MEB) önemli hizmetleri arasında yer alıyor. EBA sosyal bir eğitim platformu olarak öğrenci ve öğretmenlere pek çok hizmet veriyor. Milli Eğitim Bakanı ziya Selçuk'da bugün saat 10.50'de EBA üzerinden öğretmenlerle buluşacak. Konu ise Mesleki Çalışma Programı olacak. EBA giriş sayfası ve detaylar haberimizde.

EBA GİRİŞ SAYFASI! EBA'YA NASIL GİRİLİR?

Özel okuldaki öğretmenler, ücretli öğretmenler ve devlet okulundaki öğrenciler EBA'ya ve EBA Ders'e e-okul şifreleriyle girebilirler.

Özel okuldaki öğrenciler EBA'ya e-okul şifreleriyle girebilirler.

Açıköğretim öğrencileri EBA’ya ve EBA Ders’e açıköğretim şifreleriyle girebilirler.

Devlet okulundaki öğretmenler EBA'ya ve EBA Ders'e MEBBİS şifreleriyle girebilirler.

MEBBİS kaydı olan tüm öğretmenler e-devlet şifreleriyle de EBA'ya ve EBA Ders’e giriş yapabilirler.

EBA GİRİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN