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EBA Kurs kayıt yapma 2018! E-kurs kaydı EBA'da nasıl yapılır? İşte detaylı anlatım

EBA ile E-Kurs kayıtları devam ediyor. EBA, ilköğretimden üniversiteye kadar olan öğrenciler için derslerde yardımcı olmak için farklı kaynaklar sunuyor. EBA kurs girişi nasıl yapılır? EBA kurs dönemi ne zaman başlayıp, ne zaman bitecek? İşte EBA giriş ile yapabileceğin işlemler...

22.09.2018 - 07:58 | Güncelleme:

EBA; ders kitaplarından videolara, dergilerden öğrenciler için kurslara kadar birçok içeriği sunar. EBA kursları her yıl üç dönem olarak düzenlenir. Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) adı altında Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenleri tarafından verilecek olan eğitimler, 1 Ekim Pazartesi günü başlayacak. EBA üzerinden yapacakları başvuru ile normal dönemde alacakları eğitime ek olarak kurs görecek olan öğrenciler, E-Kurs tercihleri kapsamında boş kontenjanlara göre bu eğitimi okullarında görebilecek.

Destekleme ve Yetiştirme Kursları kapsamında 17-23 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan EBA E-Kurs başvurusu, Eğitim Bilişim Ağı üzerinden tamamlanacak.

Resmî örgün eğitim kurumlarına devam eden öğrenciler ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler EBA üzerinden “E-Okul Bilgileri İle Giriş Bölümü”nden kurs başvurusu yapabilecek.

EBA Destekleme ve Yetiştirme Kursları; 1. dönem, 2. dönem ve yaz dönemi kursları olmak üzere üç dönemde açılıyor. 1.dönem, 2. dönem ve yaz dönemi kurslarının başlangıç ve bitiş tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği tarihe göre gerçekleşecek.

Yaz dönemi kursları, belirtilen tarih aralığına bağlı kalmak şartıyla kurs merkezleri tarafından bir başlangıç ve bir bitiş tarihi belirlenerek açılıyor.

EBA KURS GİRİŞİ

EBA kurs girişi eba.gov.tr 'den gerçekleştirilir. Kullanıcılar için beş farklı giriş seçeneği bulunur. Bunlar;
e-Devlet girişi
Mebbis bilgileri ile giriş
Öğrenci bilgileri ile giriş
Açık öğretim bilgisi
EBAKOD ile giriş

EBA tarafından sunulan içeriklere öğrenci ve öğretmenler dışında veliler ve mezun olanlar da ulaşabilir. Fakat ders ve kurs uygulamaları yalnızca öğrenci ve öğretmenlerin kullanımı için sunulur.

EBA KURS ŞİFREM YOK NASIL ALABİLİRİM?

Eba kurs girişi için kullanıcılar beş giriş seçeneğini kullanabilir. Giriş için gerekli bilgileri mevcut olmayanlar, Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü ile iletişime geçebilir ve gerekli giriş bilgilerine ulaşabilirler.

EBA KURSLARINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

EBA, öğrencilere derslere hazırlanma noktasında yardımcı olur. EBA kursları için;
Beşinci sınıf, altıncı sınıf, yedinci sınıf, dokuzuncu sınıf, onuncu sınıf ve on birinci sınıfta okuyanlar; en fazla üç dersten haftalık 12 ders saati
Sekizinci sınıfta okuyan öğrenciler en fazla altı ders için haftalık toplam 18 ders saati kurs kaydı yaptırabilirler.
On ikinci sınıf öğrencileri ise en fazla altı dersten toplam 24 ders saati için başvuru yapabilir.

EBA KURS MODÜLLERİ

EBA farklı modülleri içerisinde barındırır. Haber modülü ile öğrencilerin, öğretmenlerin yapmış olduğu çalışmalar, onay kısmından geçtikten sonra yayınlanır. EBA kitap modülü; öğrencilerin derslerine yardımcı olan kitapların PDF, e-Kitap hallerini barındırır. Video modülünde ise; öğrencilerin niteliklerine uygun rehberlik, kişisel gelişim, belgeseller ve mesleki eğitim videoları sunulur. Bunlar dışında; görsel, ses, dergi ve yarışma modülleri de öğrencilerin erişimine sunulur.

EBA BİLGİLERİM GÜNCEL DEĞİL, NASIL GÜNCELLEYEBİLİRİM?

EBA girişi yapıldıktan sonra öğretmenler EBA bilgilerini, 'Profil' sayfasında bulunan 'Güncelle' butonu ile bilgilerini güncelleyebilirler. Öğrenciler ve öğretmenler EBA dersler için bilgilerini ise 'Sınıflarım ve Gruplarım' sayfasında bulunan 'Bilgilerimi Güncelle' butonunu kullanarak gerekli işlemleri yapabilirler.

 

 

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