EBA şifresi alabilmenin oldukça basit olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıda bahsedeceğimiz direktifler doğrultusunda basit bir şekilde şifrenizi alabilirsiniz. Eğer daha önce hiç şifre almadıysanız yapacağınız ilk şey ‘EBA Hesabı Oluştur’’ butonunu kullanmak. Bu butonu kullanarak tek seferlik olmak kaydıyla kimseye danışmadan şifre oluşturabilirsiniz.

EBA ŞİFRE ALMA

Öncelikle EBA Hesabı Oluştur’’ Butonuna tıklayarak başlıyoruz. Sistem sizden E-Okul sistemine girişte kullandığınız giriş bilgilerini talep edecektir. E-Okul sistemine girişte kullandığımız bilgileri yazıp giriş butonuna bastığınızda sizden şifrenin kaybolmasına veya unutulmasına tedbir olması için e-posta ve telefon numarası talep edecektir. Bu alanlara kendinize ya da velinize ait e-posta veya telefon numaranızı girebilirsiniz.

Telefon numaranızı doğru girdiğinize emin olun zira cep telefonunuza ya da e-posta adresinize aktivasyon kodu gelecek. Bu işlemi yaptıktan sonra gelen aktivasyon kodunun sistem de gösterilen kutucuğa giriniz ve gönder butonuna basınız. Gelen kodu doğru bir biçimde sisteme girdiğinizde sistem sizi yeni şifre oluşturma ekranı gelecek buraya yeni şifreni yazdıktan sonra gönder butonuna basın. Sistem sizi otomatik olarak ana sayfaya aktaracaktır ve işte hepsi bu kadar.

EBA şifresini unuttum: EBA şifre yenileme

Pekâlâ, EBA sistemine daha önce kaydoldunuz ve belirlediğiniz şifrenizi unuttunuz ya da yazdığınız kâğıt kayboldu ve ne yapacağınızı bilmiyor musunuz? Hiç sorun değil şimdi bahsedeceğimiz direktifler doğrultusunda çok kısa sürede yeni şifrenizi alabilirsiniz. Öncelikle normalde giriş yaptığımız Eba Öğrenci Girişine geliyoruz ve sonrasında şifremizi unuttuğumuz için şifremi unuttum butonuna tıklıyoruz. Gelen ekranda TC Kimlik bilgisi ve kayıt esnasında doğrulama için kullandığımız e-postayı ya da telefon numarasını giriyoruz ve göndere tıklıyoruz sistem size tek seferlik şifre oluşturacak ve gönderecektir.