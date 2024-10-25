Çocuklarda yaygın olarak görülen, genelde dikkat bozukluğu olarak kendini gösteren DEHB, küçük yaşta oluşması ve ömür boyu devam edebilme durumu nedeniyle çok dikkat edilmesi gereken bir süreçtir. Kesin bir tedavisi var mı? Merak edilen soruların cevapları haberimizde...