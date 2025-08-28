Ebru Gündeş: Hiç değişmediğim doğrudur
Ebru Gündeş, çocukluk fotoğrafıyla güncel halini yan yana paylaşarak; "Hiç değişmedim" mesajı verdi
28.08.2025
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, perşembe günleri sosyal medya hesabından yıllar öncesine ait veya hayatının unutulmaz anlarını 'TBT' (Throwback Thursday) notuyla takipçileriyle paylaşıyor.
Ebru Gündeş, son olarak çocukluk yıllarına ait bir fotoğraf ile güncel halini yan yana paylaşarak, paylaşımına; "Hiç değişmediğim doğrudur" notunu ekledi.
Fotoğraflar: Instagram
