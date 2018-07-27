Ebru Özkan, Haziran ayında Kudüs'e gerçekleştirdiği ziyaretin ardından İsrail'de gözaltına alınmasıyla gündemdeydi. Peki Ebru Özkan neyle suçlanmıştı? Ebru Özkan'ın hayatına dair detaylar haberimizde.

EBRU ÖZKAN KİMDİR?

27 yaşında olan Ebru Özkan, Sosyoloji Bölümü'nde lisans eğitimi aldı. Özel bir şirkette sekreter olarak çalışıyordu. Ebru Özkan, Kudüs ziyareti sırasında 'Hamas'a para ve parfüm vermekle' suçlanıp İsrail'de tutuklanmıştı. Daha sonra askeri mahkeme Ebru Özkan hakkında şartlı tahliye kararı vermiş ve Özkan 15 Temmuz 2018 gecesi İstanbul'a dönmüştü.

İstanbul'a gelen Ebru Özkan, "Sayın Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Çok fazla ilgilendiler, alakadar oldular" diyerek, "Çok şükür bitti, vatanımdayım, huzurluyum. Böyle bir değerli günde gelmiş olmak da ayrı bir mutluluk veriyor. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Rabbim, bir daha bu tarz şeyler yaşatmasın ve birlik beraberliğimizi bozmasın" ifadelerini kullandı.

İddianamede Özkan'ın Hamas'a verdiği söylenen eşyalar arasında 5 şişe parfüm ve şarj aleti yer alıyordu.

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