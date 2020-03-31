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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Ebru Şallı ve iş adamı eşi Uğur Akkuş, önceki gün soluğu Sarıyer'de aldı. Önlem amaçlı 20 gün evde kendilerini karantinaya aldıklarını söyleyen çift, yol kenarında yaklaşık 10 kilometre yürüdükten sonra evlerinin yolunu tuttu.

"MALUM DURUMLARDAN DOLAYI KONUŞMAYALIM"

İkili, geçtiğimiz günlerde Tarabya sahilinde yürüyüş yaparken görüntülenmişti.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Akkuş, "Arkadaşlar malum durumlardan dolayı konuşmayalım. Siz de fazla dışarılarda gezmeyin, teşekkür ederiz" dedi.

"EVİMİZ BURAYA ÇOK YAKIN"

"Evde kal" çağrısına neden uymadıklarını soran muhabirlere yanıt veren Akkuş, şunları söylemişti:

Biz 20 gündür kendimizi karantinaya almıştık. Bugün biraz hava almak istedik. Zaten bizim evimiz buraya çok yakın. Biraz sonra eve gideceğiz.

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