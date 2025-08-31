Habertürk
        Ebru Yaşar ile Kıbrıs'ta Zafer Bayramı coşkusu

        Ebru Yaşar ile Kıbrıs’ta Zafer Bayramı coşkusu

        Ebru Yaşar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Kıbrıs'ta kutladı. Yaşar, sahneye; havai fişekler, Kıbrıs ve Türk bayrakları eşliğinde, 10'nuncu Yıl Marşı ile çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2025 - 12:46 Güncelleme: 31.08.2025 - 12:50
        Kıbrıs'ta Zafer Bayramı coşkusu
        Ünlü sanatçı Ebru Yaşar, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı Kıbrıs’ta kutladı. Sahneye, havai fişekler, Kıbrıs ve Türk bayrakları eşliğinde, 10'nuncu Yıl Marşı ile çıkan usta sanatçı, coşkulu kalabalığa unutulmaz bir gece yaşattı.

        Şıklığıyla da dikkat çeken Yaşar, sahnede tercih ettiği kostümüyle Mısır Kraliçesi Nefertiti’ye benzetildi. Salonun hınca hınç dolduğu gecede hayranları, sanatçının sevilen şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

        Yaz tatilini Bodrum’da ailesiyle birlikte geçiren Ebru Yaşar, tatil dönüşünde başlayacak diziler arasında favorilerinin; 'Kızılcık Şerbeti', 'Uzak Şehir' ve 'Eşref Rüya' olduğunu açıkladı.

        Yaz düğünlerinin vazgeçilmezi haline gelen 'Seni Anan Benim İçin Doğurmuş' adlı şarkısı hakkında da konuşan sanatçı; "Çok güzel testiler kırılıyor. Ayrılanlar ya da kavuşanlar birbirlerine bu şarkıda bağlılık yemini ediyor. Tabii şarkılar, insanlara çok büyük anılar bırakıyor. Bende her şarkıda başka bir anıma giderim. Çok kıymetli bence... Vazgeçemediğimiz şarkılar, tüm şarkılarım çok kıymetli. İnşallah yeni anılar biriktiririm. Yeni şarkılar yaparım, güzel eserler bırakırım. Bir yorumcunun en çok isteyeceği şey budur herhalde" dedi.

        #Ebru Yaşar
        #Zafer Bayramı
        #Kıbrıs
        #Türk bayrağı
