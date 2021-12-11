'İçime Ata Ata', rekor kırdı! 0:00 / 0:00

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Türkiye'nin güçlü sesi Ebru Yaşar, son albümü "Gel De Sevme" ile dinlenme rekorları kırmıştı. Ünlü sanatçı, bu kez son dönemlerde yıldızı parlayan şarkıcılar Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş ile kameraların karşısına geçti.

Yaşar, iki genç şarkıcıyla birlikte "İçime Ata Ata" adlı şarkıya klip çekti.

24 SAATTE 3,5 MİLYONDAN FAZLA İZLENME

Sözü ve müziği Doğanay Karadeniz'e ait olan şarkının düzenlemesini Mustafa Ceceli yaptı. "İçime Ata Ata"nın klibini ise Ecem Gündoğdu çekti.

"İçime Ata Ata"nın video klibi dijital platformlarda rekor kırdı. Klip, sadece YouTube'da 24 saatte 3.5 milyonun üzerinde izlendi.

"İÇİME ATA ATA" REKOR KIRDI!

Ebru Yaşar'ın "İçime Ata Ata" adlı şarkısının klibi, en çok izlenenler arasında Türkiye’de 1’nci, dünyada ise 14’üncü oldu.

"KENDİ REKORUMU KIRMAYA ÇALIŞIYORUM"

Öte yandan "Gel de Sevme" albümüyle satış rekorları kıran Ebru Yaşar, "Yeni klip gelecek mi?" sorusuna yanıt vermişti. Ünlü şarkıcı, "Albümde bir, iki şarkıya daha klip çekeceğim. Albümün tamamı çok sevildi ama hepsine klip çekemem." ifadelerini kullanmıştı.

"Kendi rekorumu kırmaya çalışıyorum." diyen Yaşar, "İnsanlar seviyorlar ve istiyorlar. Pandemi sürecinde çok çalıştım, 'Kalmam' şarkısını çıkarttım. Arkasından albüm çalışması yaptım. Pandemiyi verimli geçirdim. İyi ki de öyle yapmışım." şeklinde konuşmuştu.

"ALBÜM YAPMAK KOLAY DEĞİL"

"Albüm dışında yeni bir single çıkarmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna Ebru Yaşar, “Yeni bir single çıkartmayı düşünmüyorum, dinleneceğim artık. Albüm yapmak kolay değil. 10 şarkı üzerine şarkı seçimleri... Çabuk beğenen bir insan değilim. Şarkıları dinliyorsunuz ama onların içinde ne kavgalar var... Hep tartışmalardan, kavgalardan güzel şeyler çıkar." cevabını vermişti.

Muhabirlerin "Cover yapmak istediğiniz bir şarkı var mı?" sorusuna da yanıt veren ünlü isim, "Daha gözüme kestirdiğim bir cover yok. Olursa hemen alırım." demişti.

EBRU YAŞAR HAKKINDA

Ebru Yaşar, 8 Ağustos 1977'de Ankara'da doğdu. Liseyi bitirdikten sonra İstanbul'a geldi ve müzik hayatına başladı. İTÜ Türk Sanat Müziği Bölümü'nden mezun oldu.

1995 yılının Mayıs ayında Ebru Yaşar 'Bu Sahilde' adlı ilk albümünü Burhan Çaçan'ın şirketinden piyasaya çıkardı. İkinci klip 'Vurulur Düşlerim' şarkısına çekildi. 1999 yılının Şubat ayında İbrahim Tatlıses'in yardımıyla Ebru Yaşar 'Seni Anan Benim İçin Doğurmuş' adlı şarkısını piyasaya sürdü. Bu şarkı Türkiye genelinde büyük bir etki yarattı ve sanatçı kendini Türk müzik piyasasında ispatladı. Albüm aynı sene 1 milyon barajını geçerek yılın en çok satan albümü oldu.

4 sene sonra yani 2003 senesinin Mayıs ayında Yaşar 'Aşkımız Buraya Kadar' adlı albümünü çıkardı ve bu albümünden 'Aşkımız Buraya Kadar', 'Yeminim Var' ve 'O Değil' gibi birçok hit şarkıya imza attı. 2006 senesinin Haziran ayında Yaşar 'Yeşillenirim' adlı albümünü piyasaya sürdü. Bu albüm Ebru Yaşar'ın en çok satan albümlerinden biri oldu.

27 Ekim 2008 tarihinde sanatçı İsmail YK ile düet yaptığı 'Seni Seviyorum' adlı şarkıyı piyasaya çıkarmıştır. Yeni albümüyle kendinden söz ettiren Ebru Yaşar 'Seviyorum Seni' albümünün ikinci klibini hareketli 'Eğer' parçasının yeni versiyonuna çekti. Son olarak Sinan Akçıl imzalı 'Kararsızım' adlı şarkıya klip çeken Ebru Yaşar yeni albüm hazırlıklarına da başladı. 24 Haziran 2011 Ebru Yaşar yeni albümü 'Delidir' ile müzik dünyasına dönüş yaptı.

'Delidir', üç gün içerisinde elektronik ortamda 57.000 kişi tarafından dinlendi ve izlendi. 2012 yılının Haziran ayında kariyerindeki ilk single çalışması olan 'Ağlayamıyorum'u yayınladı. 2013 yılının Nisan ayında 'Sanat-ı Ebru' adlı albümünü piyasaya çıkartmıştır. Aralık 2014 ise sadece dijital platformlarda çıkan 'Cumartesi' isimli single çalışmasını yayımlamıştır. 17 Mayıs 2017'de yeni albümü 'Haddinden Fazla' çıkartmıştır. Albümün çıkış şarkısı Gülden Mutlu'ya ait 'Nasıl Uyuyorsun' kliplendirilmiştir. 2019'da 'Alev Alev' ve 2020'de 'Kalamam' single'ları ile beğeni toplamıştı.