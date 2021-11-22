Ebru Yaşar'dan öğretmenlere unutulmaz gece 0:00 / 0:00

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Bilnet Okulları, kuruluşunun 5.yılını, özel bir geceyle taçlandırdı. 24 Kasım 'Öğretmenler Günü' kapsamında gerçekleşen programın ev sahipliğini Bilfen Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Öztürk, eşi Esra Öztürk ve Bilnet Okulları Genel Müdürü Zehra Sağ yaptı. Gecede sahne alan sanatçı Ebru Yaşar, okulun öğretmenleri ve idarecileriyle bir araya geldi.

"EĞİTİME ÇOK ÖNEM VERİYORUM"

Organizasyon sonunda düzenlenen gala gecesinde konser veren Yaşar, konuklara unutulmaz bir gece yaşattı. Hediye takdim töreni ile başlayan etkinlikte sanatçının şarkılarıyla eğlenen öğretmenler hem stres attı hem de enerji depoladı. Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ebru Yaşar, "Eğitime öğretime çok önem veriyorum. Çok kıymet veriyorum, vermeliyiz. Gençler geleceğimiz, çok önemli bizim için. Bu akşam aynı zaman da 'Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. Eğitime ve öğretime destek veren herkesi çok seviyoruz. Hem de çok destekliyoruz." dedi.

Çocukken hayalindeki mesleği sorulan Yaşar, "Okulda küçükken de direkt şarkıcı olmak istiyordum. Sınıfta dersi kaynatmak için 'Hocam Ebru bir şarkı söyleyebilir mi?' derlerdi. Ben işte o dersi kaynatan şarkılarla giren öğrencilerden biriyim. Çok şükür sevdiğim mesleği yapıyorum. Severek yapıyorum ne mutlu bana. Unutamadığım öğretmenlerim var. Öğretmenim canım benim..." dedi.

"DÜET GELEBİLİR"

Yeni şarkısının çalışmalarına devam eden ünlü sanatçı, "Bu hafta netlik kazanacak. Benim için de sürpriz oldu. Bana da son dakika gelen bir şey. Bakayım ama bir şeyler var sürpriz oldu. Düet olabilir, tek de olabilir bakacağız. Muhtemelen düet olacak. Bir de stüdyo ya girelim bakalım ne çıkıyor, ne çıkacak paylaşırım sizinle." ifadelerini kullandı.