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Alişan çaldı, Ebru Yaşar söyledi

Önceki gün iş insanı Serdar Ocak'ın oğlu Aras Emir Ocak'ın sünnet düğününde performans sergileyen Alişan, sahneye yakın arkadaşı Ebru Yaşar'ı davet etmeyi ihmal etmedi

Alişan çaldı, Ebru Yaşar söyledi - Magazin haberleri
Alişan çaldı, Ebru Yaşar söyledi
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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; İş insanı Serdar Ocak'ın oğlu Aras Emir Ocak'ın sünnet düğünü önceki gün gerçekleşti. Sanat ve siyaset dünyasından birçok ismin katıldığı gecede Ebru Yaşar-Necati Gülseven çifti de yer aldı.

ALİŞAN ÇALDI, EBRU YAŞAR SÖYLEDİ

Dolarların havada uçuştuğu sünnet düğününde sahne alan Alişan, performansıyla alkış topladı. Ünlü şarkıcı, bir ara yakın arkadaşı Ebru Yaşar'ı sahneye davet etti. Ardından Alişan'ın orkestranın arasına oturarak, tef çalması dikkat çekti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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