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Ece Asude Ediz'in yeni hedefi dünya şampiyonluğu:

Babasının yönlendirmesiyle başladığı boksta Avrupa şampiyonluğuna madar ulaşan milli sporcu Ece Asude Ediz, yeni hedefini dünya şampiyonluğu olarak belirledi

Ece Asude Ediz'in yeni hedefi dünya şampiyonluğu:

Yıldız Kızlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda 2019 yılında altın madalya kazanan milli sporcu, 10 Nisan'da başlayacak Gençler Dünya Şampiyonası için hazıklıklarını Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi'nde sürdürüyor.

Lise son sınıf öğrencisi Ece Asude Ediz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, boksa babasının tavsiyesiyle 2017 yılında başladığını dile getirerek, "Babam spor olsun diye boksa gidiyordu. Sonra hocama söylemiş ve ben de gitmeye başladım. Birlikte gidiyorduk. Sonra o bıraktı, ben devam ettim. İnşallah Dünya Şampiyonası'nda madalya alıp, babamı gururlandıracağım." dedi.

İlk olarak 2019'da Türkiye şampiyonu olduğunu belirten milli boksör, "O yıl katıldığım Avrupa Şampiyonası'nda da şampiyon oldum. 2020 yılında bir talihsizlik oldu Türkiye ikincisi oldum. Avrupa'ya gitme şansım vardı ama salgın nedeniyle gidemedik. Dünya şampiyonluğuna ulaşıp, Avrupa şampiyonluğumu taçlandırmak istiyorum. İlk katıldığım Dünya Şampiyonası olacak. Ülkemi en iyi şekilde temsil edip, İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum." diye konuştu.

KESKİN: "DÜNYA ŞAMPIYONLUĞUNU GETİRECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Genç Kadınlar Boks Milli Takımı antrenörlerinden Muhammed Ali Keskin, ilk olarak Ece Asude'nin babası ile tanıştığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Babası eski futbolculardan. Kilo problemi olduğu için antrenman yapmak amacıyla boksa geldi. Antrenmanlar sırasında salondaki küçük çocukları da görünce, 'Benim kızım da gelse olur mu?' dedi. Ece Asude geldiğinde bazı teknikleri gösterdim. Baktım çok yetenekli. Hem Avrupa hem de dünya şampiyonu olacağını ilk gün söyledim, kimse inanmadı. Daha sonra devam ettik. Ailesi de çok destek verdi. Pandemi döneminde çalışmaları hiç bırakmadık. Sakarya'da antrenmanlar yaptık. Zaman zaman da İstanbul'a giderek 3 Avrupa şampiyonluğu olan Büşra (Işıldar) ile haftada 2 antrenman yaparak güzel hazırlandık. Şimdi bir ilki başarıp, dünya şampiyonluğunu getireceğimizi düşünüyoruz."

Ece Asude'nin çok disiplinli bir sporcu olduğunu vurgulayan Keskin, "Dört yıl içinde sadece bir kez antrenmana geç kaldı. O da dolmuş geç kaldığı içindi ama 10 dakika özür dilemekten içeri giremedi. Çok çalışkan, işini çok seven biri." ifadelerini kullandı.

Genç Kadınlar Boks Milli Takımı Başantrenörü Fikret Taşdemir ise Ece'nin 81 kiloda Avrupa şampiyonu olduktan sonra hocası ve kendisinin tavsiyesiyle 69 kiloya düştüğünü anlatarak, "Bu müsabakada 69 kiloda mücadele edecek. Şu an çok daha hızlı ve güçlü. Kendisinden madalya bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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