"EVLİLİKTEN KORKUYORUM"



Erken, “Evlenmek istiyor musunuz” sorusuna şu yanıtı vermişti:



"Yok desem de evet desem de yalan olur. Evlilik konusunda kafam çok karışık. İki kere evlenip boşandım. Şimdi ki beraberliğimden de evlilik teklifi aldım. Ama evlilikten korkuyorum. Evlilik konusunda başarılı değilim. Sevgiliyken kapıyı vurup gidiyorsun, öyle bir gücün var ama evliyken yok. Sanki kelepçe takmak gibi geliyor bana. Çok sevdiğin insanla evlenmek çok ayrı bir şeydir eminim. Kapım evliliğe aralık ama tam açık değil."