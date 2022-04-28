Keyifsiz Ece 0:00 / 0:00

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Geçtiğimiz ocak ayında avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu silahlı saldırı sonucu kaybeden Ece Erken (43), reddi miras kararında bulunduğunu açıklamıştı.

KEYİFSİZ ECE

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Zor günler geçiren Erken, önceki gün objektiflere yansıdı. Keyifsiz halleriyle dikkat çeken Ece Erken, muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakmayı tercih etti.

Basın mensuplarına, "İyi çalışmalar." demekle yetinen Erken, ardından hızla oradan ayrıldı.

"BİZ GÖNÜLDEN BAĞLIYDIK"

Ece Erken, aldığı 'miras' kararını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Erken, "Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum ama rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hala görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum." demişti.

Ünlü sunucu, sözlerini, "Biz gönülden bağlıydık, öyle de kalacağız... Reddi miras yapıyorum. Herkese sevgi ve saygılarımla..." şeklinde noktalamıştı.