Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Ece Gürel sağlık durumu nasıl, iyileşti mi? Belgrad Ormanı’nda bulunan Ece Gürel kimdir?

        Ece Gürel sağlık durumu nasıl, iyileşti mi? Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel kimdir?

        İstanbul'da kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel, Belgrad Ormanı'nda yapılan arama çalışmaları kapsamında dördüncü gün sağ bulundu. Hastanede tedavisi sürdüğü bilinen Ece Gürel'in son durumu merak ediliyor. Peki Ece Gürel kimdir, sağlık durumu nasıl, iyileşti mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2025 - 17:06 Güncelleme: 06.03.2025 - 17:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ece Gürel, kayıp olarak arandığı Belgrad Ormanı'nda sağ olarak bulundu. 35 yaşındaki mimar Ece Gürel, 2 Mart Pazar günü gittiği Belgrad Ormanı'nda kayıplara karışmıştı. Peki Ece Gürel sağlık durumu nasıl, iyileşti mi? Belgrad Ormanı’nda bulunan Ece Gürel kimdir?

        2

        ECE GÜREL SAĞLIK DURUMU NASIL?

        EKİPLER, GÜREL'İ UYUR HALDE BULDU

        Ormanlık alanda arama faaliyetleri yürüten 4 kişilik çevik kuvvet ve 12 kişilik sivil toplum kuruluşu ekipleri, Gürel'i saat 01.15'te uyur halde bulundu.Bunun üzerine uyandırılan Gürel'in bilincinin açık olduğu öğrenildi.

        Hastaneye getirildiğinde bilinci açık olan Gürel’in sağlık durumu, hipotermi tedavisinin ilerlemesiyle olumlu yönlere gitmeye başladı. Ancak dün gece saatlerinde, kritik bir an yaşanarak Gürel’in kalbi bir süreliğine durdu. Doktorların yoğun çabaları sonucunda kalp atışları yeniden sağlandı ve entübasyonla durumu stabilize edildi. Yetkililer, Gürel’in hayati tehlikesinin tam olarak geçmediğini, ama müdahalenin başarılı olduğunu belirtildi.

        3

        EŞİ SEZER GÜREL'İN SEVİNÇ GÖZYAŞLARI

        Müjdeli haberi alan Sezer Gürel, sevinçten gözyaşlarına boğuldu. Sağlık ve arama kurtarma ekipleri, Gürel'i teselli etmeye çalıştı. Sezer Gürel, eşini bulan ekiplere teşekkür etti.

        Polis ekipleri, ormanlık alana çıkan yolları kapatarak geniş güvenlik önlemleri aldı. Ormanlık alana UMKE ve polis ekiplerinin yanı sıra sağlık ekipleri de sevk edildi.

        4

        AİLE ÜYELERİNİN BÜYÜK SEVİNCİ

        Ambulansla Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılan Ece Gürel'in annesi, babası ve eşi müjdeli haberi alınca birbirlerine sarıldı.

        Eşi Sezer Gürel, Belgrad Ormanı'nda bekleyen basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok sevinçli olduklarını belirterek, "Herkesten Allah razı olsun. Biz üşüdük, donduk. O günlerce neler yaptı orada? Eşimin fotoğrafını gördüm, çok rahatladım. Bir daha yanından ayrılmam. Ona bir soru daha sormam, onu bir daha bırakmam." ifadelerini kullandı.

        Baba Muharrem Koçoğlu ise arama çalışmalarına katılan ekiplere teşekkür ederek, "Allah'ım onu bana bağışladı. Onu bulmak için çalışan herkesten Allah razı olsun. Herkesin nasıl çalıştığına şahidim." dedi.

        Anne Gülşen Koçoğlu da gerçekten büyük bir mucize yaşadıklarını dile getirerek, "Umutlarımın bittiği anda güzel bir haber aldık. Haberi ilk aldığımda sevinçten zıpladım." şeklinde konuştu.

        5

        İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

        İstanbul Valiliği, Belgrad Ormanı'na gezmek için giden ve daha sonra kendisinden haber alınamayan Ece Gürel'in saat 01.15 itibariyle sarp ormanlık alanda sağ olarak bulunduğunu bildirdi.

        Valilik'ten yapılan açıklamada, "Belgrad Ormanı'na gezmek için giden ve daha sonra kendisinden haber alınamayan Ece Gürel, 6 Mart günü saat 01.15 itibariyle sarp ormanlık alanda sağ olarak bulunmuştur. AFAD koordinasyonunda yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu bulunan Ece Gürel, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

        6

        ECE GÜREL KİMDİR?

        İstanbul doğumlu olan Ece Gürel, İstanbul'da arkadaşına Belgrad Ormanı'na gittiğini söyledikten sonra kendisinden haber alınamamıştı. Arama kurtarma çalışmalarının dördüncü günü sağ bulunmuştu. Hastanede tedavi gören Ece Gürel evlidir ve eşinin adı Sezer Gürel.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kalbi durdu, 1 saatte hayata döndürüldü!
        Kalbi durdu, 1 saatte hayata döndürüldü!
        Ece Gürel’in kıyafetleri inceleme altına alındı
        Ece Gürel’in kıyafetleri inceleme altına alındı
        İşte Türkiye Kupası'ndaki çeyrek final eşleşmeleri!
        İşte Türkiye Kupası'ndaki çeyrek final eşleşmeleri!
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Bakan Fidan: "Ok yaydan çıktı ve geri döndürmenin yolu yok"
        Bakan Fidan: "Ok yaydan çıktı ve geri döndürmenin yolu yok"
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        Polisi öldüren talimat: Sık lan buna!
        Polisi öldüren talimat: Sık lan buna!
        ABD'li Bakan yayına alnında 'haç' işaretiyle çıktı
        ABD'li Bakan yayına alnında 'haç' işaretiyle çıktı
        Kadınlar erkeklerden 5.3 yıl daha uzun yaşıyor
        Kadınlar erkeklerden 5.3 yıl daha uzun yaşıyor
        İnsansız teknolojilerde ortaklık!
        İnsansız teknolojilerde ortaklık!
        Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!
        Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!
        Emekli ikramiyesi artırılacak mı? Zam için gözler Meclis'te
        Emekli ikramiyesi artırılacak mı? Zam için gözler Meclis'te
        "Nasıl bu kadar alçalabildiler?"
        "Nasıl bu kadar alçalabildiler?"
        Dilenciden öyle bir para çıktı ki... Paraları 6 zabıta saydı!
        Dilenciden öyle bir para çıktı ki... Paraları 6 zabıta saydı!
        Kan donduran olay! Polis memuru 2 kardeşini vurdu!
        Kan donduran olay! Polis memuru 2 kardeşini vurdu!
        "Cenazeme gelmeyecek"
        "Cenazeme gelmeyecek"
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Keşfedilmeyi bekleyen büyüleyici 6 yer!
        Keşfedilmeyi bekleyen büyüleyici 6 yer!
        Tarihi imzalar atıldı
        Tarihi imzalar atıldı