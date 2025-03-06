Ece Gürel sağlık durumu nasıl, iyileşti mi? Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel kimdir?
İstanbul'da kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel, Belgrad Ormanı'nda yapılan arama çalışmaları kapsamında dördüncü gün sağ bulundu. Hastanede tedavisi sürdüğü bilinen Ece Gürel'in son durumu merak ediliyor. Peki Ece Gürel kimdir, sağlık durumu nasıl, iyileşti mi?
Ece Gürel, kayıp olarak arandığı Belgrad Ormanı'nda sağ olarak bulundu. 35 yaşındaki mimar Ece Gürel, 2 Mart Pazar günü gittiği Belgrad Ormanı'nda kayıplara karışmıştı. Peki Ece Gürel sağlık durumu nasıl, iyileşti mi? Belgrad Ormanı’nda bulunan Ece Gürel kimdir?
ECE GÜREL SAĞLIK DURUMU NASIL?
EKİPLER, GÜREL'İ UYUR HALDE BULDU
Ormanlık alanda arama faaliyetleri yürüten 4 kişilik çevik kuvvet ve 12 kişilik sivil toplum kuruluşu ekipleri, Gürel'i saat 01.15'te uyur halde bulundu.Bunun üzerine uyandırılan Gürel'in bilincinin açık olduğu öğrenildi.
Hastaneye getirildiğinde bilinci açık olan Gürel’in sağlık durumu, hipotermi tedavisinin ilerlemesiyle olumlu yönlere gitmeye başladı. Ancak dün gece saatlerinde, kritik bir an yaşanarak Gürel’in kalbi bir süreliğine durdu. Doktorların yoğun çabaları sonucunda kalp atışları yeniden sağlandı ve entübasyonla durumu stabilize edildi. Yetkililer, Gürel’in hayati tehlikesinin tam olarak geçmediğini, ama müdahalenin başarılı olduğunu belirtildi.
EŞİ SEZER GÜREL'İN SEVİNÇ GÖZYAŞLARI
Müjdeli haberi alan Sezer Gürel, sevinçten gözyaşlarına boğuldu. Sağlık ve arama kurtarma ekipleri, Gürel'i teselli etmeye çalıştı. Sezer Gürel, eşini bulan ekiplere teşekkür etti.
Polis ekipleri, ormanlık alana çıkan yolları kapatarak geniş güvenlik önlemleri aldı. Ormanlık alana UMKE ve polis ekiplerinin yanı sıra sağlık ekipleri de sevk edildi.
AİLE ÜYELERİNİN BÜYÜK SEVİNCİ
Ambulansla Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılan Ece Gürel'in annesi, babası ve eşi müjdeli haberi alınca birbirlerine sarıldı.
Eşi Sezer Gürel, Belgrad Ormanı'nda bekleyen basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok sevinçli olduklarını belirterek, "Herkesten Allah razı olsun. Biz üşüdük, donduk. O günlerce neler yaptı orada? Eşimin fotoğrafını gördüm, çok rahatladım. Bir daha yanından ayrılmam. Ona bir soru daha sormam, onu bir daha bırakmam." ifadelerini kullandı.
Baba Muharrem Koçoğlu ise arama çalışmalarına katılan ekiplere teşekkür ederek, "Allah'ım onu bana bağışladı. Onu bulmak için çalışan herkesten Allah razı olsun. Herkesin nasıl çalıştığına şahidim." dedi.
Anne Gülşen Koçoğlu da gerçekten büyük bir mucize yaşadıklarını dile getirerek, "Umutlarımın bittiği anda güzel bir haber aldık. Haberi ilk aldığımda sevinçten zıpladım." şeklinde konuştu.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği, Belgrad Ormanı'na gezmek için giden ve daha sonra kendisinden haber alınamayan Ece Gürel'in saat 01.15 itibariyle sarp ormanlık alanda sağ olarak bulunduğunu bildirdi.
Valilik'ten yapılan açıklamada, "Belgrad Ormanı'na gezmek için giden ve daha sonra kendisinden haber alınamayan Ece Gürel, 6 Mart günü saat 01.15 itibariyle sarp ormanlık alanda sağ olarak bulunmuştur. AFAD koordinasyonunda yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu bulunan Ece Gürel, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
ECE GÜREL KİMDİR?
İstanbul doğumlu olan Ece Gürel, İstanbul'da arkadaşına Belgrad Ormanı'na gittiğini söyledikten sonra kendisinden haber alınamamıştı. Arama kurtarma çalışmalarının dördüncü günü sağ bulunmuştu. Hastanede tedavi gören Ece Gürel evlidir ve eşinin adı Sezer Gürel.