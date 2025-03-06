Ece Gürel sağlık durumu nasıl, iyileşti mi? Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel kimdir?

AİLE ÜYELERİNİN BÜYÜK SEVİNCİ

Ambulansla Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılan Ece Gürel'in annesi, babası ve eşi müjdeli haberi alınca birbirlerine sarıldı.

Eşi Sezer Gürel, Belgrad Ormanı'nda bekleyen basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok sevinçli olduklarını belirterek, "Herkesten Allah razı olsun. Biz üşüdük, donduk. O günlerce neler yaptı orada? Eşimin fotoğrafını gördüm, çok rahatladım. Bir daha yanından ayrılmam. Ona bir soru daha sormam, onu bir daha bırakmam." ifadelerini kullandı.

Baba Muharrem Koçoğlu ise arama çalışmalarına katılan ekiplere teşekkür ederek, "Allah'ım onu bana bağışladı. Onu bulmak için çalışan herkesten Allah razı olsun. Herkesin nasıl çalıştığına şahidim." dedi.

Anne Gülşen Koçoğlu da gerçekten büyük bir mucize yaşadıklarını dile getirerek, "Umutlarımın bittiği anda güzel bir haber aldık. Haberi ilk aldığımda sevinçten zıpladım." şeklinde konuştu.