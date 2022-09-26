HER ŞEY EKİM 2021'DE BAŞLADI

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, geçtiğimiz yıl ekim ayında klibinde oynayan Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini iddia etmiş, Ünlü komedyen ise " Bu kız beni reklam için kullanıyor. Ben kimseyi taciz etmedim. Z kuşağının tuzağına düştüm" demişti.

ECE RONAY AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Ünlü isim Ece Ronay konu hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Merhaba arkadaşlar. Gün geçmiyor ki ülkemizde bir kadın daha tacize ve şiddete uğramasın. Şiddet diyorum çünkü psikolojik şiddet de şiddetin bir türevidir. Mehmet Ali Bey’i linçlemiştim, sonra bana mesaj atıp ağlayarak hastayım dediği için konuyu kapatıp özür dilemiştim. Klibimde oynamasını teklif ettim, kabul etti. Zaten çok değil, 5 saniye falan görünüyor klipte. Klip sonrası ahlaksızlıklar her geçen gün level atlayarak büyüdü. Görmezden gelmeye çalıştım, yaşına ve bulunduğu konuma saygımdan sessiz kalmaya çalıştım. Ona da gördüğünüz üzere ilk günden itibaren düşündüğü gibi bir münasebetimiz olamayacağını kırmadan söyledim. Ama bugün bana durup dururken ağza alınmayacak derecede laflar söyleyip tehdit ettiği için bu paylaşımı yapmak zorundayım. Bu paylaşım belki kariyerime ve mesleğime zarar verecek, çünkü kendisi yıllardır bu piyasada olan bir insan. Ama ben susmayacağım çünkü kendimi kandırılmış ve değersiz hissediyorum. Ben düştüm, başkası bu tufaya düşmesin diye bu bir uyarı postudur. Ünlü de olsanız fenomen de olsanız tacizden kaçamıyorsunuz. Yazıklar olsun."

MEHMET ALİ ERBİL'DEN YANIT GECİKMEMİŞTİ

Ece Ronay'ın bu iddialarının ardından sessizliğini bozan Mehmet Ali Erbil suçlamalara böyle cevap vermişti:

"Kız bana video çekerek 'köpek' diyor. Olay bundan ibaret. Konuyu yargıya taşıyorum. Mesajla ne tacizi olabilir. İfşa etmesi bile ayıp. Ben kendisine böyle mesajlar atmadım o benim asistanımla irtibat halinde, ben değilim. Beş kuruş para almadan onun klibinde oynadım. Ben ona 'kardeşim' diyordum. Dün akşam beni evine davet etti. Ben çocuk muyum ya kamuoyu beni biliyor. Benim sözüme mi inanacaklar yoksa bu kıza mı? Bu TikTok'ta göğüslerini açarak para topluyormuş. 'Senin yanında uyumak istiyorum' diye onu ben yazmadım. Benim telefonum asistanımın elinde. O da beni defalarca kez uyardı 'Bu kızın beklentisi farklı' diye. Artık mahkemede hesaplaşacağız. Kızım yaşındaki bir kadın bana 'köpek' diyor. Asıl tehdidi o yaptı. Kendi instagram'dan bana yazdı sonra klibini söyledi. Ben bu zamana kadar kimsenin klibinde oynamadım. Gençlere destek olmak için oynamıştım."