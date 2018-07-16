Bir süredir pilot sevgilisi Çağrı Terlemez ile aşk yaşayan ünlü popçu Ece Seçkin, hayatının en büyük sürprizlerinden birini yaşadı.

Tatil için sevgilisiyle birlikte Güney Afrika'ya giden Seçkin, Çağrı Terlemez'in kendisine bir kabilenin ortasında yaptığı evlilik teklifiyle adeta havalara uçtu.

Ece Seçkin duygularını, "Sanıyorum bu dünyanın en çılgın evlenme tekliflerinden biriydi. Ayaklarımın yerle temasını altüst etti. Sonsuzluğa gitmesini hayal ettiğim tereddütsüz bir 'evet' çıktı ağzımdan. Yaşadığım bu sürpriz bir rüya gibiydi. Bir an bile düşünmeden 'evet' dedim" sözleriyle anlattı.