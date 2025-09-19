Habertürk
        Ece Seçkin'i taciz eden kişi, gözlem altına alındı

        Ece Seçkin'i taciz eden kişi, gözlem altına alındı

        Ünlü şarkıcı Ece Seçkin ile eşi Çağrı Terlemez'i uzun süredir tehdit eden kişinin ev hapsindeyken bile tacize devam etmesi üzerine, hakkında hastanede 3 hafta boyunca gözlem altında tutulma kararı verildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2025 - 20:41 Güncelleme: 19.09.2025 - 21:02
        Yine tacize uğradı
        Geçtiğimiz haftalarda, şarkıcı Ece Seçkin ile eşi Çağrı Terlemez’i 4 yıl boyunca ölümle tehdit eden A.U.S., polis tarafından yakalanmıştı. A.U.S., 'ısrarlı takip' ve 'tehdit' suçlarından yargılanmak üzere adli kontrol ve ev hapsiyle serbest bırakılmıştı.

        Ece Seçkin'in avukatları, yaptığı yeni açıklamayla, tacizlerine devam ettiğini belirttikleri A.U.S. hakkında hastanede 3 haftalık gözlem altına alınma kararı verildiğini dile getirdi.

        Ece Seçkin’in avukatları konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunlar kaydetti: Kamuoyunun bilgisi olduğu üzere, geçtiğimiz hafta müvekkillerimizi uzun süredir takip ve tehdit eden şüpheli hakkında yasal süreç başlatılmış ve şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ancak İstanbul dışındaki ikamet adresi nedeniyle verilen karar, şüpheliyi engellemeye yetmemiştir. Şüpheli, 16 Eylül 2025 tarihinde bulunduğu ilden bir taksiciyle anlaşarak, müvekkilimizin adres ve telefon bilgilerini taksi şoförüyle paylaşmış ve konutuna taksi göndermek suretiyle yanına gelmesini istemiştir.

        Bu eylemler, soruşturma sürecinde şüphelinin ısrarlı takip, tehdit ve hakaret suçlarına ek olarak, müvekkillerin kişisel verilerini hukuka aykırı şekilde ele geçirip üçüncü kişilerle paylaşmasına neden olmuştur. Adres bilgilerinin şüpheli elinde bulunması ve eylemlerine devam etmesi, müvekkillerimizin can güvenliği açısından ciddi endişe yaratmıştır. Tarafımızca şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunulmuş, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu’ndan alınan rapor doğrultusunda, şüpheli hakkında CMK 74/1 maddesi gereği 3 haftalık gözlem altına alınması kararı verilmiştir. Soruşturma, gözlem süresi sonunda elde edilecek sonuçlara göre devam edecektir.

        Ece Seçkin ise yaşadığı korkuyu şöyle dile getirdi; "Süreç boyunca yaşadığım korkuyu dile getirip canınızı sıkmak istemedim. Ancak maalesef, şahsa verilen ev hapsine rağmen bu olaylar gerçekleşti. Sürecim boyunca yanımda olan avukatlarım Şirin Çalık ve Gökhan Eker, soruşturmayı titizlikle yürüten savcımız ve tüm personellere, İstanbul Asayiş Büro Amirliği ile Beylikdüzü Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’ne teşekkür ederim.

        Tek bir kadının bile huzursuz hissetmeden yaşayabileceği bir hayat diliyorum. Şahıs, hastanede tedavi altında, ben ise güvendeyim. Destek olan ve yalnız olmadığımı hissettiren herkese ayrıca teşekkür ederim."

