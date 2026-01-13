Ece Seçkin, kar için rotayı değiştirdi

2021 yılında pilot Çağrı Terlemez ile evlenen şarkıcı Ece Seçkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

İstanbul’da etkili olan kar yağışını yetersiz bulan Seçkin, çözümü rotayı değiştirmekte buldu. "Kar bize gelmezse biz kara gideriz" diyen ünlü şarkıcı, eşiyle birlikte Finlandiya'ya gitti.

Paylaşımında esprili ifadeler kullanan Seçkin, kış tutkusunu şu sözlerle dile getirdi; "Bu kar performansı benim gibi bir kış manyağı için asla yeterli değil. O nedenle 'ikincisi en iyisi' diyerek bu sefer ben seni kaçırıyorum. Valizini hazırladım, sabah havalimanında buluşalım.