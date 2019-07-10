Ece Seçkin kimdir

Ece Seçkin yaptığı şarkılardan yanı sıra, hayatı merakla araştırılmaya devam ediyor. Youtube'de milyonlarca izleyicisi olan güzel şarkıcının hayatı ve biyografisi haberimizde...

ECE SEÇKİN'İN HAYATI

Ece Seçkin, 12 Eylül 1991 yılında İstanbul’da ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. Müzik hayatına 3 yaşında piyano öğretmeni olan annesiyle birlikte başladı. Sadece piyano ve solfej üzerine müzik çalışmalarını sürdürürken, 1998 yılında girdiği konservatuvar sınavında, piyano bölümünü birincilikle kazandı. Müziğe olan tutkusunun yanı sıra Filiz Coşkuner’den bale dersleri alarak, yaklaşık 8 yıl kadar bale ve dans eğitimlerine devam etti. Lise yıllarında kendi kurduğu müzik grubunun solistliğini yapmaya başladı. Okul yıllarında katıldığı çeşitli müzik yarışmalarında dereceler alan Ece Seçkin, 2006 yılında Levent Arslan’dan özel şan dersleri almaya başladı.

2010 yılında, müziğe çok uzak bir tercih yaparak, Bahçeşehir Üniversitesi ‘Hukuk Fakültesi’ni kazandı. Hedefi, müziğin yanı sıra akademik alanda da başarı sağlamaktır.2011 yılında Ozan Doğulu ile tanışması müzik hayatında dönüm noktası oldu.

2012 Temmuz ayına kadar süren 1.5 yıllık yoğun bir çalışma sonucunda, Ağustos 2012’de Doğulu Production markası ile Ozan Doğulu prodüktörlüğünde ilk albümü Bu Ne Yaa'yı çıkararak müzik dünyasına adım attı. Tüm aranjeleri Ozan Doğulu’ya ait olan albümün çıkış parçası "Bu Ne Yaa" Deniz Erten imzası taşıyor. Türkiye’de ilk defa 50 kişilik castın görev aldığı klibin yönetmenliğini ise Murad Küçük üstlendi. Vokal koçluğunu Cihan Okan’ın yaptığı albümde yer alan "Mahşer" ve "Canın Sağolsun" şarkılarının sözleri yine Doğulu ailesinden Ece Doğulu’ya ait.

Ece Seçkin, 2014 yılında "Şok Oldum" ile yeniden müzikseverlerle buluştu. Şarkının söz ve müziği Deniz Erten'e ait. Aranjesi ise Ozan Doğulu imzası taşıyor. Şarkıya Murad Küçük yönetmenliğinde klip çekildi. Video klip için 1 ay öncesinde dans provalarına başlayan Ece Seçkin’e klip çekimleri sırasında 4 dansçı ve 40 kişilik teknik ekip eşlik etti. 2013 yılında 40.sı gerçekleşen Altın Kelebek Ödülünü yapılan oylama sonucunda “En İyi Çıkış Yapan Bayan Sanatçı” dalında alarak müzik sektöründe en genç Altın Kelebek Ödülüne sahip isim oldu.

Ozan Doğulu'nun 130 BPM Moderato albümünde yer alan Hoşuna Mı Gidiyor adlı şarkısıyla yeniden çıkış yakalamıştır. Son çalışması Hoşuna mı Gidiyor ile Video Paylaşım Sitesi Youtube' da 135 milyondan fazla izlenme ile 2014' ün en çok izlenen videoları arasına girmiştir.

Mayıs 2015'te Aman Aman adlı maxi single'ı yayınlamıştır. İlk klip Aman Aman'a gelmiştir.Sözü ve müziği Ayşen & Kemal Şimşekyay'a ait. Şarkının aranjesi ise Ozan Doğulu tarafından gerçekleştirildi. İlk lokomotif şarkı Aman Aman'ın video klibi Murad Küçük tarafından İstanbul sokaklarında çekildi. Albümde yine Ayşen & Kemal Şimşekyay imzası taşıyan Follow Me adında bir şarkı daha bulunuyor.

Ece Seçkin, yeni maxi single çalışması öncesi Mart 2016'da Kolpa grubuyla "Hoş Geldin Ayrılığa" düeti yapmıştır. Ardından Temmuz 2016'da Ozan Doğulu işbirliğiyle dünyaca ünlü şarkıcı Baby Brown'la "Wet" isimli İngilizce bir şarkı seslendirmiştir. Hemen ardından "Zamanım Yok" isimli yeni maxi single çalışmasını çıkartmıştır. İlk klip Murad Küçük yönetmenliğinde "Adeyyo" şarkısına gelmiştir. 18 kamyon beyaz kum ve 16 dev palmiye kullanılarak Kilyos sahillerinde kurulan sette çekilen klipte Seçkin, bir Amazon kadınını canlandırdı.

Albümler

2012 Bu Ne Yaa Doğulu Productions

2014 Şok Oldum DMC

2015 Aman Aman DMC

2016 Zamanım Yok DMC

Düetleri



2014 "Hoşuna Mı Gidiyor" (ft. Ozan Doğulu) 130 Bpm Moderato

2016 "Hoş Geldin Ayrılığa" (ft. Kolpa) Zamanım Yok

"Wet" (ft. Ozan Doğulu & Baby Brown) WET

2017 "O La La" (ft. Sinan Ceceli) Söyle

Yıl Şarkı Yönetmen

2012 "Bu Ne Yaa" Murad Küçük

"Mahşer"

2014 "Şok Oldum"

"Hoşuna Mı Gidiyor"

2015 "Aman Aman"

"Follow Me"

2016 "Hoş Geldin Ayrılığa"

"Adeyyo"

2017 "Olsun"

Ödülleri ve Adaylıkları

2013 1.Türkiye Müzik Ödülleri En İyi Çıkış Yapan Sanatçı Adaylık

3.Pal Fm Müzik Ödülleri En İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçı Adaylık

40.Altın Kelebek Ödülleri En İyi Çıkış Yapan Solist Kazandı

2015 5.Yakındoğu Üniversitesi Video Müzik Ödülleri Yılın Klibi (Hoşuna Mı Gidiyor) Kazandı

1.Türkiye Gençlik Ödülleri En İyi Şarkı (Hoşuna Mı Gidiyor) Kazandı

Arel Üniversitesi 4.Medya ve Sanat Ödülleri En Beğenilen 2014 Yılının Kadın Kategorisinde En İyi Çıkış Şarkısı (Hoşuna Mı Gidiyor) Kazandı

DMC Ödülleri Dijital Satış Ödülü (Hoşuna Mı Gidiyor) Kazandı

2016 İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Medya Festivali Ödülleri En İyi Kadın Sanatçı Kazandı

DMC Ödülleri Dijital Satış Ödülü (Hoşgeldin Ayrılığa) Kazandı

2017 6.TURKMSIC Yılın En'leri Ödülleri Yılın En İyi Kadın Pop Şarkıcısı Kazandı

Yeditepe Üniversitesi 5.Dilek Ödülleri En İyi Şarkı (Adeyyo) Kazandı