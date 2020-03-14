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Ece Üner, Show Ana Haber'de fırsatçılara yönelik tepkisini köşesinde farklı yorumlayan Ahmet Hakan'a bu kez sosyal medyadan yanıt verdi. Üner, "Ahmet Hakan için ileri okumalar: Türkiye, Türk/İslam ahlak coğrafyasına yer alan bir ülkedir" başlığı verdiği mesajlarında şunları kaydetti:

— ece üner (@eceuner12) March 14, 2020

Türkiye, Türk/İslam ahlak coğrafyasına yer alan bir ülkedir. Bunun kaçınılmaz sonucu olarak toplumsal psikolojide kültürel kodlar, arketipler, kollektif bilinçdışı analizleri dini referanslar da kullanılarak yapılmaktadır.

Bu bakımdan Türkiye gibi Müslüman bir toplumda, yaygınlaşmakta olan ve dini ahlak değerleri ile bağdaşmayan bir ahlaki dejenerasyona (stokçuluk, fırsatçılık) dikkat çekildiğinde "Biz Müslümanlar" şeklinde bir ifade kullanılması toplumsal/kültürel anlamda doğru bir referans değeri taşır ve bu kullanım Müslümanları ve Müslümanlığı aşağılayan değil tam aksine olumlayan bir anlam taşır.

Elimi yıkamaya gitmeden önce son notlar; Anlama ya da bilgi eksikliği varsa; Bir GYY ve yazar olmanız sebebiyle kültürel kimlik/din/toplumsal ahlak/kollektif bilinçdışı/arketipler konularında kendinizi geliştirmeniz için mesela Carl Jung'u ve güncel yazarlardan Prof. Jordan Peterson'u okumanızı ya da Youtube'da mesela Susan Blackmore ile tartışmalarını izlemenizi tavsiye ederim.

Yok kötü niyetli olma hastalığına yakalandıysanız; acil şifalar dilerim! Bu vesileyle değerli ve iyi niyetli tüm izleyicilerimden gelen ve gelebilecek her türlü eleştirilerden de yararlandığımı ve yararlanmaya devam edeceğimi de saygıyla bildirmek isterim.

Ece Üner, sosyal medyada büyük beğeni toplayan tepkisinde şu ifadeleri kullanmıştı: "Virüs mü, fırsatçılar mı daha hızlı yayılıyor bilemedik! Koronavirüs geliyor, maske fiyatı 5 katına çıkıyor. Dezenfektan bilmem kaç katına çıkıyor. Makarna üç katı fiyatına satılıyor. Deprem oluyor ev sahipleri kirayı üç katına çıkarıyor. Ramazan oluyor yiyeceğe zam geliyor. Sorsan hepimiz Müslümanız ama gel gör ki, namaz 5 vakit ahlâk 24 saat farz"