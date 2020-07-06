Ece Üner ve Güldür Güldür'e ödül

46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, sahiplerini buldu. SHOW TV Ana Haber spikeri Ece Üner, gecede 'En İyi Kadın Haber Sunucusu' ödülünü aldı. Sevilen program Güldür Güldür Show'un oyuncularından Ecem Erkek, 'En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncusu' ödülüne layık görülürken, Onur Buldu ise 'En İyi Komedi Dizisi Erkek Oyuncusu' seçildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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