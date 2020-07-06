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Ece Üner ve Güldür Güldür'e ödül

SHOW TV Ana Haber spikeri Ece Üner ile sevilen program Güldür Güldür Show'un oyuncuları Ecem Erkek ile Onur Buldu ödüle layık görüldü

Ece Üner
HABERTURK.COM

46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, sahiplerini buldu. SHOW TV Ana Haber spikeri Ece Üner, gecede 'En İyi Kadın Haber Sunucusu' ödülünü aldı. Sevilen program Güldür Güldür Show'un oyuncularından Ecem Erkek, 'En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncusu' ödülüne layık görülürken, Onur Buldu ise 'En İyi Komedi Dizisi Erkek Oyuncusu' seçildi.

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