Ecogreen Enerji Holding A.Ş. halka arz oluyor! Ecogreen Enerji Holding talep toplama tarihleri nedir, kişi başı kaç lot verir?
Ecogreen Enerji Holding halka arz oluyor. 110 milyon lot dağıtımı yapmaya hazırlanan firmanın kişi başı 20 ila 294 lot vereceği öngörülüyor. 1.1 milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip şirket, üç gün boyunca hissedarlardan talep toplayacak. İşte, Ecogreen Enerji Holding halka arzına dair tüm detaylar
Ecogreen Enerji Holding A.Ş. halka arz oluyor. 110 milyon lot dağıtımı yapacak firma, üç gün boyunca talep toplayacak. Firma, halka arzdan elde edeceği fonun en büyük kısmını yatırım finansmanı olarak kullanacak. Peki, Ecogreen Enerji Holding ne zaman talep toplayacak, kaç lot vermesi bekleniyor?
ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG HİSSE FİYATI
Firmanın hisse fiyatı 10,40 TL olarak belirlendi.
ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG KAÇ LOT DAĞITACAK?
Firma eşit dağıtım yöntemiyle 110 milyon lot dağıtacak. Olası lot miktarı şöyle:
- 150 Bin katılım ~ 294 Lot (3057 TL).
- 250 Bin katılım ~ 176 Lot (1830 TL).
- 350 Bin katılım ~ 126 Lot (1310 TL).
- 500 Bin katılım ~ 88 Lot (915 TL).
- 700 Bin katılım ~ 63 Lot (655 TL).
- 1.1 Milyon katılım ~ 40 Lot (416 TL).
- 1.6 Milyon katılım ~ 28 Lot (291 TL).
- 2.2 Milyon katılım ~ 20 Lot (208 TL)
NE ZAMAN TALEP TOPLANACAK?
Ecogreen Enerji Holding A.Ş. 22-23-24 Ekim 2025 tarihlerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep toplayacak.
FON KULLANIMI NASIL OLACAK?
Yüzde 70 Yatırım finansmanı.
Yüzde 20 Kredi ödemesi.
Yüzde 10 İşletme sermayesi.
HANGİ BANKALARDA VAR?
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Allbatross Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Btcturk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Bank A.Ş.
Colendi Menkul Değerler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
DenizBank A.Ş.
Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
* Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
* Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Bank A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Teb A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
* Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
* Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.