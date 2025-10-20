Ecogreen Enerji Holding A.Ş. halka arz oluyor. 110 milyon lot dağıtımı yapacak firma, üç gün boyunca talep toplayacak. Firma, halka arzdan elde edeceği fonun en büyük kısmını yatırım finansmanı olarak kullanacak. Peki, Ecogreen Enerji Holding ne zaman talep toplayacak, kaç lot vermesi bekleniyor?