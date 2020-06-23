Ecrin bebek ne oldu? Ecrin'in katili bulundu mu? Şeklindeki sorular Müge Anlı'nın programı başlamasının ardından vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. 25 Mayıs 2019 yılında Samsun'da kaybolan ve ailesi tarafından Müge Anlı'nın programında aranan Ecrin'den 21 gün sonra acı haber gelmiş ormanlık alanda cesedi bulunmuştu. Ecrin bebek ile ilgili bugün son dakika gelişmesi yaşandı.



ECRİN BEBEK NE OLDU? SON DURUM NEDİR?

Samsun Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı, Vezirköprü ilçesinde geçen yıl kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu değerlendirilen ceset parçaları üzerinde yapılan DNA incelemesinde buluntuların küçük kıza ait olduğunun belirlendiğini, Ecrin'in ölümüyle ilgili 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl ilçenin Alancık Mahallesi'nde Ecrin Kurnaz'ın babaannesinin gözetimi altında bulunurken ikametinden kaybolduğu ihbarı üzerine "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Mağdurun bulunması amacıyla Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı, Ladik Jandarma Komando Bölüğü, AFAD, UMKE, Samsun Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ve Deniz Polisinin katılımıyla yürütülen araştırma sonucunda küçük kıza ait olduğu değerlendirilen kıyafet ve ceset parçaları bulunduğu belirtilen açıklamada, ceset parçaları üzerinde yapılan DNA incelemesinde buluntuların Ecrin Kurnaz'a ait olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Küçük kız çocuğunun kaybolması ve ölümüyle ilgili "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten öldürme" suçlarından devam eden soruşturma süresince maddi gerçeğin aydınlatılması amacıyla bilgi sahibi olduğu değerlendirilen kişilerin ifadelerine başvurulduğu, mağdurun bulunabileceği tüm adreslerde canlı arama, iz takip ve kadavra köpeklerinin de katılımıyla 3 farklı zamanda arama gerçekleştirildiği, olaya ilişkin 13 ayrı bilirkişi raporu temin edildiği anlatılan açıklamada, 11 şüpheli hakkında iletişimin dinlenmesi tedbiri uygulandığı, 28 şüpheliye ait 20 bin 118 satırdan ibaret HTS kayıtlarının incelendiği aktarıldı.

DİNLEME BAŞKA SUÇU ORTAYA ÇIKARDI

Devam eden soruşturmada şüpheliler hakkındaki iletişimin dinlenmesi tedbiri sırasında bazı şüphelilerin mevcut soruşturma haricinde ayrıca "fuhşa teşvik" suçunu işledikleri yönünde şüphe uyandıran deliller elde edilmesi nedeniyle bu şüpheliler hakkında ayrıca bu suçtan iletişimin dinlenmesi tedbiriyle soruşturma işlemlerine devam edildiği vurgulanan açıklamada, soruşturma sonucunda 2 şüpheli hakkında "kasten öldürme", 3 şüpheli hakkında "fuhşa teşvik", 1 şüpheli hakkında ise "kasten öldürme ve fuhşa teşvik" suçlarından gözaltı kararı verildiği ifade edildi.

Ecrin Kurnaz'ın kaybolması ve ölümünün aydınlatılması, maddi gerçeğin açığa çıkarılması yönünde Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma işlemlerinin titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.



ECRİN BEBEK OLAYI NEDİR?

7 Mayıs tarihinde kaybolan Ecrin Kurnaz'ın cesedi 25 Mayıs tarihinde kaybolduğu evinin yaklaşık 6 km uzaklığında bulundu. Yol kenarında bulunan küçük ayakkabı Ecrin'inin cesedine götürdü. Ecrin parçalanmış, vücut bütünlüğü bozulmuş bir halde bulunmuştu. Bu kan donduran haberin ardından savcılık konuyla ilgili açıklamada bulundu.



Kaybolmasının ardından Müge Anlı'nın programında aranan Ecrin Kurnaz'ın aile fertleri canlı yayına katıldı. Ecrin'i en son gören üvey amca Özkan Kurnaz, küçük kızın önce altını değiştirip ardından üstünü giydirdiğini daha sonrada evden çıktığını söylemişti. 1,5 yaşındaki Ecrin'in altını değiştirmesi Müge Anlı tarafından sert bir tepki ile karşılandı. Öte yandan savcılık tarafından başlatılan incelemelerde Özkan Kurnaz'ın internet geçmişi ise bir kez daha şaşkına çevirdi. Kurnaz'ın internette cinsel içerikli sitelere girdiği öğrenildi. Özkan Kurnaz ile ilgili diğer bir olay ise, Ecrin'in kaybolduğu gün arama çalışmalarında, Jandarma'ya, "Suda boğulduysa parmak izi çıkar mı?" şeklindeki sorular sormasıydı. Kurnaz'ın konuyla ilgili ifadesi ise şöyle oldu, "Merak ettim sordum. Ben böyle bir şey yapmadım" oldu.